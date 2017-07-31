«Саша очень любил Вову и не мог такого сделать!» НАША поговорила с женой Александра Мошкина

Евгения вынуждена в одиночку воспитывать и содержать троих детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Вчера Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу. Преступление, в котором обвиняли Александра Мошкина, шокировало всю страну. Суд признал мужчину виновным в попытке убийства своего четырехлетнего сына и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Однако Мошкин так и не признал свою вину и отказался, чтобы его дело рассматривалось в особом режиме (в таких случаях суд выносит менее суровый приговор). НАША поговорила с Евгенией Петровцевой - женой Александра и мамой четырехлетнего Вовы, чтобы узнать ее версию случившегося.

- Ранее вы были однозначно убеждены в невиновности вашего мужа. Ваше мнение не изменилось?

- Нет! Саша очень любил сына и не мог такого сделать!

- Какое ваше отношение к приговору?

- Я считаю, что процесс был показательным. Приговор попросту не мог быть оправдательным, на это не было никаких шансов. Но я рада, что суд вынес 9 лет, а не 12, как запрашивало обвинение. Вообще, решение очень странное, так как наши суды дают условное наказание за убийства детей, например, недавний случай, когда женщина насмерть сбила ребенка на машине.

- Считаете дело политизировано?

- Думаю, да. Ведь в самом начале процесса по нему высказался Бастрыкин (глава СК России. – Прим. ред.), что не могло не оказать давление на ход дела.

- Ранее следователи сообщали, что на допросах Александр заявлял, что у него появилась сильная неприязнь к сыну, что и послужило поводом случившегося.

- Этого не может быть. Саша очень любил Вову, ведь это был его единственный ребенок, над которым он буквально «трясса», боялся из-за каждого его чиха и очень переживал, если у Вовы поднималась температура. Кроме того, была проведена психологическая экспертиза, которая показала, что муж абсолютно вменяем и не страдает никаким психическими отклонениями. К тому же, если он бы он действительно хотел нанести Вове какой-то вред, то зачем ему было нужно это делать на Космонавтов, на таком оживленном перекрестке?

- Какие травмы были зафиксированы у ребенка?

- Только рассечение подбородка. Он получил эту травму примерно за неделю до этого, когда играл с сестрой. А после падения она у него опять закровоточила.

- Ваш муж в момент случившегося был трезв?

- В его крови было обнаружено 0,8 промилле алкоголя. Это довольно небольшая доза.

- Адвокат утверждал, что у велосипедиста, ударившего вашего мужа, в руках был кастет.

- Да, это так. Это подтвердили врачи, сказав, что удар был нанесен тупым предметом. Свидетели тоже говорили, что у него в руках был какой-то предмет. Кроме того, он бил Сашу ногами, когда тот уже лежал на земле.

- Что вы собираетесь делать дальше?

- Как только мы получим на руки все документы по приговору, мы будем обжаловать его в Областном суде. Если понадобится, то дойдем до Европейского суда по правам человека.

Знаете, у нас семья потеряла кормильца. В настоящее время у меня дома пустой холодильник, а ведь у меня трое детей. Каждый месяц я плачу кредит по 16 тыс. А еще нужно отдать 10 за «коммуналку» за квартиру и три за детский садик. Как я должна жить?