Студенты из Екатеринбурга нашли под Севастополем самолет времен Второй мировой войны

Штурмовик разбился в горах Крыма в 1944 году, во время операции по освобождению города.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Поисковый отряд Уральского государственного аграрного университета нашел самолет времен Второй мировой войны, разбившийся под Севастополем.
Отряд «P.S.Возрождение» екатеринбургского вуза обнаружил самолет во время раскопок на полуострове Крым. Останки пилотов штурмовика пролежали в воздушном судне, разбившемся в горах, более 70 лет, пока студенты не нашли уцелевшие фрагменты обшивки самолета и личные вещи пилотов.
Удалось установить и личности пилотов. Выяснилось, что самолетом управлял командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко, а вместе с ним находился стрелок Петр Тоток.
- Студенты УрГАУ обследовали не только Мартыновский овраг, где разбился штурмовик, но и территорию расположения во времена войны 81-й зенитной батареи, уничтоженной в ходе боя. В этом районе свердловчане обнаружили штаб, военный дворик, экипировку, в том числе немецкую, книги и другие вещи. Они будут переданы в местный музей.
- Тела командира и стрелка захоронят с почестями.