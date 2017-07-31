Студенты из Екатеринбурга нашли под Севастополем самолет времен Второй мировой войны

Штурмовик разбился в горах Крыма в 1944 году, во время операции по освобождению города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Поисковый отряд Уральского государственного аграрного университета нашел самолет времен Второй мировой войны, разбившийся под Севастополем.

Отряд «P.S.Возрождение» екатеринбургского вуза обнаружил самолет во время раскопок на полуострове Крым. Останки пилотов штурмовика пролежали в воздушном судне, разбившемся в горах, более 70 лет, пока студенты не нашли уцелевшие фрагменты обшивки самолета и личные вещи пилотов.

Удалось установить и личности пилотов. Выяснилось, что самолетом управлял командир авиационной эскадрильи Корней Ефременко, а вместе с ним находился стрелок Петр Тоток.