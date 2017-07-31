В Свердловской области испытают новый самолет для авиахимработ

Также в наш регион привезут наземный заправочный комплекс.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Госкорпорация "Ростех", специализирующаяся на военной промышленности, протестирует в Свердловской области один из своих новых гражданских проектов. Такое заявление в интервью "Ъ" сделал глава кластера "Вооружение" Сергей Абрамов.

– НА МАКС-2017 (Международный авиационно-космический салон – прим. автора) ГК "Ростех" представила проект создания всероссийской системы управления авиахимработами. В его реализации помимо наших предприятий будут участвовать в рамках пилотного проекта три региона, – говорит Сергей Абрамов.

Речь идет о Республике Татарстан, Пермском крае и Свердловской области. С руководителями этих регионов уже подписаны соглашения о сотрудничестве. Также в рамках проекта будет протестирована новая техника.

– Мы представили специализированный самолет для авиахимработ Т-500, полностью выполненный из композиционных материалов, а также наземный заправочный комплекс. К самолету проявили интерес и зарубежные клиенты. Уже ведутся переговоры о поставках Т-500 в Португалию, Анголу, Эквадор, – подчеркнул Сергей Абрамов.

Композиционные материалы состоят из нескольких компонентов с разными свойствами. Они отличаются высокой прочностью.

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