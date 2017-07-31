Наверх
В Москве в здании суда произошла перестрелка
17:00, сегодня
Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам
16:54, сегодня
В центре Екатеринбурга дерево придавило Hyundai
16:52, сегодня
Самый богатый заработал 88 миллионов: свердловские депутаты рассказали, сколько получили в 2016 году
16:45, сегодня
Как выбрать летний букет
У молодежки "Урала" сменился тренер
16:37, сегодня
Свердловскую компанию наказали за взятку сотруднику областного управления МВД
16:21, сегодня
Требования: говорить "че" и носить хипстерскую прическу. Тимур Бекмамбетов проведет кастинг в Екатеринбурге
16:13, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
В Екатеринбурге ГИБДД отобрала у олимпийского чемпиона Audi от Путина
16:00, сегодня
В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
15:53, сегодня
В Мичуринском трехлетний мальчик проткнул ногу торчащей из поребрика арматурой
15:28, сегодня
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Ураган повалил электроопоры и оставил без света жителей Красноуфимска
15:20, сегодня
Студенты из Екатеринбурга нашли под Севастополем самолет времен Второй мировой войны
14:50, сегодня
"Саша очень любил Вову и не мог такого сделать!" НАША поговорила с женой Александра Мошкина
14:46, сегодня1
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
Хоккеистов "Автомобилиста" ограбили перед матчем в Нижнем Новгороде
14:41, сегодня1
ФК "Урал" проведет кибертурнир в День города
13:53, сегодня1
Работающим пенсионерам на Урале повысили выплаты
13:33, сегодня3
"Фрисби" раздает подарки
Полиция Екатеринбурга ищет тайскую массажистку, которая во время сеанса сломала позвоночник преподавателю УрФУ
13:28, сегодня
Урбанист раскритиковал проект трамвайной ветки в Академический
13:13, сегодня
На трассе Ивдель – ХМАО столкнулись две азиатские иномарки. Есть пострадавшие
12:54, сегодня1
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Новая госпрограмма выведет автокредитование на новую высоту»
В Нижнем Тагиле выпускают пиво имени Трампа
12:41, сегодня1
На униформу екатеринбургских волонтеров ЧМ-2018 потратят 4 миллиона рублей
12:40, сегодня1
В Тюмени задержали водителя из Екатеринбурга, который ездил без прав 20 лет
12:24, сегодня1
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Все виды кредитования в УрФО выросли в первом полугодии»
"Она оставила записку": в Екатеринбурге найдены тела молодого человека и девочки
12:06, сегодня1
В Екатеринбурге появятся несколько новых улиц
11:57, сегодня
В Свердловской области испытают новый самолет для авиахимработ
11:47, сегодня1
МУГИСО передало Екатеринбургу землю под пять спортплощадок
11:39, сегодня1
В Свердловской области сиротам выделили аварийный дом
11:19, сегодня1
Две екатеринбурженки стали фигурантами уголовных дел за незаконное подключение к газопроводу
10:59, сегодня2
В Свердловской области наркоторговца отправили за решетку на 17 лет
10:15, сегодня1
Часть чартерных рейсов в России заменят на регулярные
09:38, сегодня1
В Екатеринбурге появится первый в России криминалистический центр
09:12, сегодня
В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом
09:12, сегодня1
Под Нижним Тагилом неизвестные сбили на машине лося и расчленили его
08:51, сегодня
На трассе Екатеринбург – Тюмень угнанный SsangYong устроил массовое ДТП
08:48, сегодня
Под Екатеринбургом спасатели три часа тушили пожар площадью 1 200 "квадратов"
08:26, сегодня
«В последние дни нужно быть осторожным»: Евгений Ройзман рассказал о подготовке к главной гонке года
21:40, 31.07.2017
В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом
20:00, 31.07.2017
Люди тонут не так как в кино! НАША рассказывает признаки, по которым можно понять, что человеку грозит гибель
19:40, 31.07.2017
В Свердловской области два человека погибли на железнодорожных путях
19:15, 31.07.2017
На Московской ДТП с пятью машинами: есть пострадавшие
19:08, 31.07.2017
В Екатеринбурге эвакуировали Южный автовокзал
18:26, 31.07.2017
В Екатеринбурге против Горного университета завели два уголовных дела
17:30, 31.07.20171
На свердловском водохранилище утонул мужчина
16:57, 31.07.20171
Приставы начали искать машины уральских должников через камеры "Безопасного города"
16:53, 31.07.20171
На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и град
16:46, 31.07.20173
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
16:45, 31.07.20172
Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы
16:32, 31.07.20171
Куйвашев на велике, а Ройзман пешком: на марафоне "Европа-Азия" появился велопробег
16:05, 31.07.20171
"Не бросайте трубку – расшифровку звонков прикрепите к жалобе": приставы объяснили, как избавиться от коллектора
15:38, 31.07.20171
Трое грабителей вынесли из DNS в Екатеринбурге мобильников на полтора миллиона рублей
15:33, 31.07.20171
Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет
15:23, 31.07.20171

Самый богатый заработал 88 миллионов: свердловские депутаты рассказали, сколько получили в 2016 году

Самый богатый заработал 88 миллионов: свердловские депутаты рассказали, сколько получили в 2016 году
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Самым богатым оказался депутат "Единой России" Александр Себеренников, самым "бедным" - депутат от ЛДПР Кирилл Некрасов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Депутаты областного Заксобрания раскрыли свои доходы за 2016 год.
 
Самым богатым депутатом стал гендиректор группы компаний "Радуга" Александр Серебренников, доход которого за прошлый год достиг 88,3 миллиона рублей. Серебренников владеет четырьмя участками земли, тремя домами, двумя квартирами и баней. Автомобиля у депутата при этом нет.
 
Директор НТМК Алексей Кушнарев заработал 49,9 миллиона рублей, что существенно меньше по сравнению с 2015 годом, когда доходы депутата превысили 111 миллионов. Основатель "Таганского ряда" Анатолий Никифоров разбогател в 2016 году на 49,6 миллиона рублей, депутат Виктор Маслаков – 25,3 миллиона рублей. У него в собственности три земельных участка, три дома, три квартиры и три гаража. Доходы давнего депутата Заксобрания Валерия Савельева в 2016 году достигли 22,7 миллиона рублей, доходы представителя Нижнего Тагила Владимира Рощупкина – 10,8 миллиона рублей. 
 
Экс-мэр Березовского Вячеслав Брозовский заработал всего 1,7 миллиона рублей, однако при этом депутат владеет 10 земельными участками, дачей, квартирой, 4 гаражами, двумя десятками нежилых объектов, двумя Lexus, снегоходом, мотовездеходом, моторной лодкой, МАЗом, КамАЗом, экскаваторами, самосвалами и другим транспортом. 
 
Доход депутата Евгения Зяблицева составил всего чуть более одного миллиона рублей, однако его супруга оказалось более успешной: она заработала 47,2 миллиона рублей, став самой успешной из жен депутатов Заксобрания. Помимо этого, в собственности у Зяблицевой почти две тысячи земельных участков, дома, квартиры, гаражи, теплицы, трубопровод, железнодорожные пути и теплотрасса. Меньше всего заработал депутат от ЛДПР Кирилл Некрасов – его доход составил всего 70,9 тысячи рублей.
  • У некоторых депутатов, судя по декларациям, нет жилья. Так, Владимир Анисимов и Игорь Володин владеют только гаражами, Вячеслав Вегнер – лишь прицепом. Бездомными оказались также депутаты Илья Гаффнер, Александр Коркин и Павел Мякишев.  

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 01.08.2017, 16:45
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Отношения Горящие авто Грипп Мотоциклы Экономия Убийство в Рахмангулово ЗАГС Туризм Новости России Репортаж Хэллоуин-2015 МЧС Дело Пьянкова Доска позора Сибирская язва Война ритуальных агентств Крушение самолета под Ростовом Бэби-боксы Интернет Обрушение крыши на Калинина Школа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Красота Снос монастыря на Качканаре ВУЗ Тест Скандал с Новиковым Эксклюзив Еда Мужчины Грипп в Екатеринбурге Кто заработал Взрыв Суд Катастрофа Женщины Самолет ДТП Строительство Транспортная реформа Мода Искусство Знаменитости Секс 9 мая Смерть Афиша Происшествия Авто Кризис и санкции Голодовка в колонии Личное Хоккей Самолет Минобороны упал в Якутии Интервью Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Пусть говорят Транспорт Ловец покемонов Слухи Растения Дом-2 Отдых Ту 154 Видео Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расписание В Екатеринбурге -40 градусов Розыск Позитив Рецензия ГИБДД Приостановка полетов в Египет Погода Гололед Расстрел Путин Опрос Новости Расстрел на Депутатской Производство Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Бизнес История Екатеринбурга Футбол Психология Лайфхак Скандалы Скорая помощь Спорт Истории 9 мая СМИ Корь Культура Взятки Необычное Образование Шоу-бизнес Рейтинг Дети Политика Мультимедиа История успеха Криминал Приговор Лошагину Статистика ЧМ-2018 Горячее Ошибки врачей Жизнь в городе Развлечения Здоровье Религия Семья Недвижимость Дороги Ельцин-центр Новости дня Пожар Храм святой Екатерины Музыка Деньги Экономика Коллекторы Новый год Убийство Ирины Вахрушевой Выставки Дорожные воины Парковки Мировые новости Медицина Екатеринбуржцы в разных странах Биатлон Общественный транспорт Отключение света Уралмаш, Эльмаш Фото ЖКХ Военный репортаж ИГИЛ Баскетбол Мистика Студенты Животные Конкурсы Волейбол

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru