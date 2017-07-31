Самый богатый заработал 88 миллионов: свердловские депутаты рассказали, сколько получили в 2016 году

Самым богатым оказался депутат "Единой России" Александр Себеренников, самым "бедным" - депутат от ЛДПР Кирилл Некрасов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Депутаты областного Заксобрания раскрыли свои доходы за 2016 год.

Самым богатым депутатом стал гендиректор группы компаний "Радуга" Александр Серебренников, доход которого за прошлый год достиг 88,3 миллиона рублей. Серебренников владеет четырьмя участками земли, тремя домами, двумя квартирами и баней. Автомобиля у депутата при этом нет.

Директор НТМК Алексей Кушнарев заработал 49,9 миллиона рублей, что существенно меньше по сравнению с 2015 годом, когда доходы депутата превысили 111 миллионов. Основатель "Таганского ряда" Анатолий Никифоров разбогател в 2016 году на 49,6 миллиона рублей, депутат Виктор Маслаков – 25,3 миллиона рублей. У него в собственности три земельных участка, три дома, три квартиры и три гаража. Доходы давнего депутата Заксобрания Валерия Савельева в 2016 году достигли 22,7 миллиона рублей, доходы представителя Нижнего Тагила Владимира Рощупкина – 10,8 миллиона рублей.

Экс-мэр Березовского Вячеслав Брозовский заработал всего 1,7 миллиона рублей, однако при этом депутат владеет 10 земельными участками, дачей, квартирой, 4 гаражами, двумя десятками нежилых объектов, двумя Lexus, снегоходом, мотовездеходом, моторной лодкой, МАЗом, КамАЗом, экскаваторами, самосвалами и другим транспортом.

Доход депутата Евгения Зяблицева составил всего чуть более одного миллиона рублей, однако его супруга оказалось более успешной: она заработала 47,2 миллиона рублей, став самой успешной из жен депутатов Заксобрания. Помимо этого, в собственности у Зяблицевой почти две тысячи земельных участков, дома, квартиры, гаражи, теплицы, трубопровод, железнодорожные пути и теплотрасса. Меньше всего заработал депутат от ЛДПР Кирилл Некрасов – его доход составил всего 70,9 тысячи рублей.