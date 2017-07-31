Свердловскую компанию наказали за взятку сотруднику областного управления МВД

Суд оштрафовал предприятие на миллион рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Свердловская компания "Фаворит" получила штраф за попытку дать взятку начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла ГУ МВД по Свердловской области.

Представитель компании передал 60 тысяч рублей сотруднику МВД 22 декабря 2016 года, чтобы он подписал акт приема-передачи товара, который на самом деле поставлен не был. Эти деньги должны были стать первой частью взятки, однако глава информационного центра, который также является председателем комиссии по приемке исполнения контрактов, сообщил о взятке в ФСБ заранее.

В итоге передача денег проходила под контролем оперативных служб. Тогда же представитель "Фаворита" пообещал передать еще 60 тысяч рублей в январе 2017 года.