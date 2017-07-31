Требования: говорить «че» и носить хипстерскую прическу. Тимур Бекмамбетов проведет кастинг в Екатеринбурге

Режиссер ищет героя для нового фильма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует найти героя для нового фильма в Екатеринбурге. Кастинг пройдет в столице Среднего Урала в рамках Уральской биеннале современного искусства.

Профессионального актерского образования от кандидатов не требуется. Согласно кастинг-брифу, создателям фильма нужен худощавый 22-летний паренек, который использует "че" и "седня" в речи, обожает лайфхаки и имеет водительские права. Также плюсом для кандидата будет хипстерская прическа.

Уральцу, который получит роль в фильме, предстоит сыграть роль парня, которого "бесит, что в мире все решают связи, а нормальным пацанам выбиться в люди невозможно".

Кастинг пройдет 3 августа.

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