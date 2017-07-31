Урбанист раскритиковал проект трамвайной ветки в Академический

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Специалист фонда "Город.PRO" Владимир Злоказов раскритиковал план строительства трамвайной ветки до микрорайона Академический.
Согласно проекту, трамвай будет проходить через перекресток Белореченская – Шаумяна. Злоказов считает, что это нецелесообразно.
– К сожалению, авторы проекта планировки не уточняют, каким образом предполагается проложить трамвайные маршруты по новой линии, следуя логике “сначала построим, а потом уже подумаем, как это должно работать”. Это типичная ошибка строителя: ставить физическую инфраструктуру превыше всего и не думать о том, как потом организовать обслуживание. Между тем, расходы на организацию транспортного обслуживания уже через несколько лет перекроют капитальные затраты на строительство и эти расходы будут постоянными на протяжении многих лет, – пишет урбанист.
Бессмысленным выглядит и вариант с протяжением путей до кольца на ВИЗе. Добраться из Академического до центра без пересадок не получится.
- Единственным вариантом Злоказов видит соединение Академического с трамвайными путями на отрезке Волгоградская - Серафимы Дерябиной. Тогда жители "района новостроек" получат прямой путь до медгородка и смогут добираться в центр без пересадок, а с одной – в любую точку города.
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