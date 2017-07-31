Наверх
В Екатеринбурге появится первый в России криминалистический центр
09:12, сегодня
В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом
09:12, сегодня
Под Нижним Тагилом неизвестные сбили на машине лося и расчленили его
08:51, сегодня
На трассе Екатеринбург-Тюмень угнанный SsangYong устроил массовое ДТП
08:48, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
Под Екатеринбургом спасатели три часа тушили пожар площадью 1200 "квадратов"
08:26, сегодня
«В последние дни нужно быть осторожным»: Евгений Ройзман рассказал о подготовке к главной гонке года
21:40, 31.07.2017
В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом
20:00, 31.07.2017
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Люди тонут не так как в кино! НАША рассказывает признаки, по которым можно понять, что человеку грозит гибель
19:40, 31.07.2017
В Свердловской области два человека погибли на железнодорожных путях
19:15, 31.07.2017
На Московской ДТП с пятью машинами: есть пострадавшие
19:08, 31.07.2017
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
В Екатеринбурге эвакуировали Южный автовокзал
18:26, 31.07.2017
В Екатеринбурге против Горного университета завели два уголовных дела
17:30, 31.07.20171
На свердловском водохранилище утонул мужчина
16:57, 31.07.20171
"Фрисби" раздает подарки
Приставы начали искать машины уральских должников через камеры "Безопасного города"
16:53, 31.07.20171
На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и град
16:46, 31.07.20173
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
16:45, 31.07.20171
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Новая госпрограмма выведет автокредитование на новую высоту»
Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы
16:32, 31.07.20171
Куйвашев на велике, а Ройзман пешком: на марафоне "Европа-Азия" появился велопробег
16:05, 31.07.20171
"Не бросайте трубку – расшифровку звонков прикрепите к жалобе": приставы объяснили, как избавиться от коллектора
15:38, 31.07.20171
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Все виды кредитования в УрФО выросли в первом полугодии»
Трое грабителей вынесли из DNS в Екатеринбурге мобильников на полтора миллиона рублей
15:33, 31.07.20171
Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет
15:23, 31.07.20171
В ФАС рассказали, как изменятся тарифы после отмены роуминга внутри России
15:07, 31.07.20173
Членство в СРО – обязательное требование для подрядчиков, работающих по договорам с Фондом капремонта
На окраине Екатеринбурга построят три улицы за полмиллиарда рублей
15:02, 31.07.20171
В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на беременную жену
14:26, 31.07.20171
"Целовал, обнимал, а потом достал нож": екатеринбурженка, которую порезал муж прямо в роддоме, рассказала о происшествии
14:19, 31.07.20174
Как визуально увеличить пространство маленьких комнат
Аэропорт Екатеринбурга запустил новые тарифы на парковку
14:08, 31.07.2017
Под Екатеринбургом грибники нашли труп без головы
13:31, 31.07.2017
В Екатеринбурге после аварии скончался депутат гордумы Нижнего Тагила Андрей Галахов
13:28, 31.07.2017
Клиенты малого бизнеса банка ВТБ смогут пополнять счет во всех банкоматах Группы
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 15-летнюю велосипедистку
13:03, 31.07.2017
Стала известна личность екатеринбуржца, напавшего с ножом на беременную жену прямо в роддоме
12:42, 31.07.20171
Энергетики вернули екатеринбуржцам горячую воду на день раньше срока
12:34, 31.07.20173
"Мечты сбываются": екатеринбурженка-колясочница прыгнула с парашютом
12:16, 31.07.2017
Поворот с Кольцовского тракта на Уктус закрыли навсегда
12:00, 31.07.2017
Над химзаводом в Красноуральске повисло желтое облако
11:51, 31.07.2017
"Плавал и исчез под водой": полиция ищет свидетелей, которые видели в Исети тонущего мужчину
11:10, 31.07.2017
Ночью в Юго-Западном ограбили магазин DNS
10:34, 31.07.2017
В Екатеринбурге двухлетний ребенок, которого мать не кормила несколько дней, отравился чистящим средством
10:28, 31.07.20173
В Екатеринбурге водитель "Яндекс. Такси" едва не сбил пешехода и врезался в столб
09:48, 31.07.2017
Жительница Каменска-Уральского откусила подруге мочку уха
09:22, 31.07.2017
Как выбрать качественную стальную дверь?
09:21, 31.07.20171
В России отменили бесплатный провоз багажа по невозвратным авиабилетам
09:16, 31.07.2017
Жара, дожди и резкое похолодание: погода на неделе в Екатеринбурге будет переменчивой
08:31, 31.07.2017
В Екатеринбурге мужчина ударил ножом в живот беременную жену
08:24, 31.07.2017
Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года
08:00, 31.07.2017
В ДТП под Невьянском легковушка с подростками улетела в кювет
19:09, 30.07.2017
Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова задержала несколько рейсов
18:20, 30.07.2017
Двух жителей Свердловской области отправили в колонию строгого режима за повторную езду в пьяном виде
17:34, 30.07.2017
Екатеринбургский "Автомобилист" всухую проиграл чешскому "Динамо"
16:28, 30.07.2017
На ремонт фасада Дворца молодежи в Екатеринбурге потратят 18 миллионов рублей
15:27, 30.07.2017
В Екатеринбурге велосипедисты проедут 70 километров в образах героев «Игры престолов»
13:55, 30.07.2017
Из-за ночного пожара в магазине на Уралмаше пришлось эвакуировать жильцов дома
12:19, 30.07.2017

В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом

В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом
16+
Фото: "Наша Газета"
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы более 250 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – более 600.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

По состоянию на 31 июля 2017 года клещи покусали почти 29 тысяч свердловчан, что на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.
 
От укусов клещей на конец июля пострадали 28 584 человека, в том числе 5 067 детей в возрасте до 17 лет, что на 19 процентов больше не сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге клещи покусали 10 653 человека.
В целом показатели этого года находятся на уровне среднемноголетних.  
 
Наибольшее количество пострадавших от укусов – в Асбестовском, Рефтинском, Пышминском, Талицком, Камышловском, Тугулымском, Бисертском, Ачитском, Сысертским, Артинском городских округах, Сухом Логу, Ирбитском муниципальном округе, Байкаловском районе, Каменске-Уральском, Слободо-Туринском, Красноуфимском районах.
  • С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 267 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 623 человека, что в 1,3 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 01.08.2017, 09:12
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Горячее Новости Скорая помощь Биатлон Ловец покемонов Авто Высокие технологии Мода Горящие авто Новый год Дом-2 Катастрофа Расстрел на Депутатской Образование Доска позора Гололед Отдых МЧС Крушение самолета под Ростовом ГИБДД Жизнь в городе Искусство ЧМ-2018 Животные Развлечения Сибирская язва Екатеринбуржцы в разных странах Мистика Культура ДТП Слухи Грипп Отношения Пожар Бизнес Медицина Недвижимость Военный репортаж 9 мая Производство История Екатеринбурга Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ВУЗ Ту 154 Голодовка в колонии Спорт Футбол Позитив Самолет Минобороны упал в Якутии Эксклюзив Мужчины Дороги Приговор Лошагину Убийство Ирины Вахрушевой Убийство в Рахмангулово Лайфхак Грипп в Екатеринбурге Знаменитости Погода Рейтинг Розыск Дети Семья Обрушение крыши на Калинина Снос монастыря на Качканаре Музыка Выставки Школа Путин Общественный транспорт Здоровье Видео Новости России Студенты ЖКХ В Екатеринбурге -40 градусов Транспортная реформа Интернет Секс Смерть Кто заработал Баскетбол Взятки Истории 9 мая Мировые новости Ельцин-центр Скандалы Самолет Афиша Волейбол Дорожные воины Ошибки врачей История успеха Война ритуальных агентств Хэллоуин-2015 Коллекторы Бэби-боксы Конкурсы Хоккей Пусть говорят Экономия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Политика Скандал с Новиковым Интервью Тест Рецензия Деньги Дело Пьянкова Личное Репортаж Растения Строительство Расстрел Новости дня Религия Туризм Приостановка полетов в Египет Фото Парковки Кризис и санкции Опрос Женщины Криминал В Египте разбился самолет с российскими туристами СМИ Психология Расписание Красота Мультимедиа Взрыв Мотоциклы Корь Еда Шоу-бизнес ЗАГС Суд ИГИЛ Храм святой Екатерины Отключение света Уралмаш, Эльмаш Происшествия Транспорт Экономика Статистика Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru