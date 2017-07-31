В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы более 250 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – более 600.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

По состоянию на 31 июля 2017 года клещи покусали почти 29 тысяч свердловчан, что на 12 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

От укусов клещей на конец июля пострадали 28 584 человека, в том числе 5 067 детей в возрасте до 17 лет, что на 19 процентов больше не сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге клещи покусали 10 653 человека.

В целом показатели этого года находятся на уровне среднемноголетних.

Наибольшее количество пострадавших от укусов – в Асбестовском, Рефтинском, Пышминском, Талицком, Камышловском, Тугулымском, Бисертском, Ачитском, Сысертским, Артинском городских округах, Сухом Логу, Ирбитском муниципальном округе, Байкаловском районе, Каменске-Уральском, Слободо-Туринском, Красноуфимском районах.