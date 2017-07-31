В День города екатеринбуржцам откроют доступ к площади 1905 года

Ремонт к этому времени обещают закончить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

19 августа проход к главной площади города будет открыт. Сейчас одна сторона проспекта Ленина от 8 марта до Вайнера перекрыта для движения автомобилей. Там идет замена брусчатки. Однако в мэрии отметили, что доступ на площадь в День города для екатеринбуржцев будет открыт.

– Все значимые мероприятия, которые запланированы в этом летнем сезоне, такие как традиционный марафон, День города, будут проведены. Все работы скорректированы с учетом проведения этих значимых мероприятий, – пояснил заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Также он рассказал, что старт марафона «Европа – Азия» запланирован с проспекта Ленина в районе площади 1905 года.

Зампредседателя комитета благоустройства отметил, что сейчас в работе по ремонту улиц отставания от графиков нет.

Напомним, в данный момент на площади 1905 года отменены автобусная и трамвайная остановка, а движение транспорта на проспекте Ленина, напротив здания администрации, – перекрыто.

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