В Екатеринбурге ГИБДД отобрала у олимпийского чемпиона Audi от Путина

Инспектора уже уволены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев попал в неприятную ситуацию по возвращению в Екатеринбург. После боя на Красной площади у него отобрали Audi A8. Дорогую иномарку ему подарил президент Путин после Олимпиады в Лондоне.

Мехонцева остановил наряд ГИБДД, когда тот подъезжал к своему дому. Инспектора решили, что боксер пьян, возник конфликт. В результате, машину отправили на штрафстоянку.

– Заявление Мехонцева рассмотрели и провели проверку. По ее итогам действия сотрудников ГИБДД признали неправомерными. Им предъявили служебное несоответствие и уволили. Автомобиль вернули владельцу, – рассказали "Нашей Газете" в пресс-службе МВД Свердловской области.

Напомним, что Мехонцев выиграл бой против венесуэльца Гусмиро Пердомо 23 июля.

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