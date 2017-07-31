В Екатеринбурге мужчина, напавший с ножом на беременную супругу, пробудет под стражей до конца сентября

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Суд определил судьбу 28-летнего Григория Горбача, подозреваемого в нападении на свою беременную супругу. Ближайшие два месяца мужчина будет находиться под стражей.

По данным следователей, преступление произошло вечером 29 июля.

Мужчина вошел в помещение родильного отделения, где нанес несколько ножевых ранений своей беременной супруге. После это Горбач убежал. Благодаря помощи врачей, жизнь женщине и ее ребёнку удалось спасти.

Вскоре мужчина был задержан у себя дома.

- Сегодня следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные следствием данные, ходатайство удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого заключение под стражу сроком до 29 сентября 2017 года включительно, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Свердловской области. В ведомстве отметили, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.