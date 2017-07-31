В Екатеринбурге появятся несколько новых улиц

На ВИЗе, Компрессорном и в поселке Медном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Екатеринбурге на ВИЗе, в поселке Медном и в микрорайоне Компрессорном появятся новые улицы.

Администрация города опубликовала постановление о названиях для новых улицах. Одна из них появится в районе пруда на ВИЗе и будет носить имя Героя России Леонида Валова . Еще две улицы появятся в микрорайоне Компрессорном – улицы Даманцев и Фронтовых радистов расположатся рядом с улицами Оборонной и Латвийской.

В поселке Медном также появятся две улицы – Синячихинская и Нижнесергинская. Первая протянется от улицы Буткинской до будущей улицы Верхотурской, вторая – от проектируемой улицы Большой Съезжей до проектируемой Авторской.

Ранее НАША сообщала, что в микрорайоне Солнечном построят три новые улицы, на благоустройство которых потратят более полумиллиарда рублей.

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