В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах

На двух улицах в центре также запретят поворот налево.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В Екатеринбурге на шести улицах запретят парковку, еще на двух запретят левый поворот.
В четвертом квартале 2017 года знаки "Остановка запрещена" появятся на следующих улицах:
- Попова, участок от Репина до Московской;
- Бажова, от проспекта Ленина до Первомайской;
- Щорса, от дома № 24 до Машинной;
- Инженерная, от Дагестанской до Профсоюзной;
- Рабочих, от Анри Барбюса до Крауля;
- перекресток Колмогорова – Одинарка.
Нововведения призваны увеличить пропускную способность улиц. Кроме этого, запретят левый поворот на улице Мира перед проспектом Ленина со стороны улицы Малышева и на улице Карла Либкнехта перед проспектом Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра. Запрет не будет распространяться на общественный транспорт.
- На перекрестке у здания № 21 на улице Мира установят знак "Движение прямо или налево", водители будут двигаться в том направлении, которое изображено на знаке.