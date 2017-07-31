В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах

На двух улицах в центре также запретят поворот налево.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Екатеринбурге на шести улицах запретят парковку, еще на двух запретят левый поворот.

В четвертом квартале 2017 года знаки "Остановка запрещена" появятся на следующих улицах:

Попова, участок от Репина до Московской;

Бажова, от проспекта Ленина до Первомайской;

Щорса, от дома № 24 до Машинной;

Инженерная, от Дагестанской до Профсоюзной;

Рабочих, от Анри Барбюса до Крауля;

перекресток Колмогорова – Одинарка.

Нововведения призваны увеличить пропускную способность улиц. Кроме этого, запретят левый поворот на улице Мира перед проспектом Ленина со стороны улицы Малышева и на улице Карла Либкнехта перед проспектом Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра. Запрет не будет распространяться на общественный транспорт.