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Ураган повалил электроопоры и оставил без света жителей Красноуфимска

Ураган повалил электроопоры и оставил без света жителей Красноуфимска
16+
Фото: ksk66.ru
Из-за сильного ветра деревья падали на провода и автомобили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Ураган прошелся по Красноуфимску вечером 31 июля и в ночь на 1 августа, лишив сотни домов электричества.
 
После нескольких дней жаркой погоды в городе начался сильный дождь с градом и шквалистым ветром, который оборвал провода, повалил деревья и сорвал половину крыши со строящегося дома на перекрестке улиц 8 Марта и 9 Января, сообщает "Красноуфимск Онлайн". Неподалеку от этого дома стояла фура, на которую во время урагана рухнуло дерево. Улицы города после непогоды оказались усеянными ветвями и упавшими деревьями. 
 
 
 
Ветер повредил пять электроопор, из-за сильного ливня отключилась подстанция, в итоге без света остались несколько районов города. Часть жителей получили электричество к утру 1 августа, несколько домов остаются обесточенными.
 
 
 
  • Накануне МЧС и синоптики предупредили свердловчан о грозах, сильном ветре, ливнях и граде, которые возможны в ближайшие дни.
  •  Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобилях в период непогоды, призывают соблюдать правила безопасности, не пользоваться электроприборами в грозу, не прятаться под деревьями и не парковать машины рядом с рекламными щитами.

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Маша Шмурыгина, 01.08.2017, 15:20
Тэги: Погода
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