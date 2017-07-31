Ураган повалил электроопоры и оставил без света жителей Красноуфимска

Из-за сильного ветра деревья падали на провода и автомобили.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Ураган прошелся по Красноуфимску вечером 31 июля и в ночь на 1 августа, лишив сотни домов электричества.
После нескольких дней жаркой погоды в городе начался сильный дождь с градом и шквалистым ветром, который оборвал провода, повалил деревья и сорвал половину крыши со строящегося дома на перекрестке улиц 8 Марта и 9 Января, сообщает "Красноуфимск Онлайн". Неподалеку от этого дома стояла фура, на которую во время урагана рухнуло дерево. Улицы города после непогоды оказались усеянными ветвями и упавшими деревьями.
Ветер повредил пять электроопор, из-за сильного ливня отключилась подстанция, в итоге без света остались несколько районов города. Часть жителей получили электричество к утру 1 августа, несколько домов остаются обесточенными.
- Накануне МЧС и синоптики предупредили свердловчан о грозах, сильном ветре, ливнях и граде, которые возможны в ближайшие дни.
- Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобилях в период непогоды, призывают соблюдать правила безопасности, не пользоваться электроприборами в грозу, не прятаться под деревьями и не парковать машины рядом с рекламными щитами.