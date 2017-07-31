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В Нижнем Тагиле выпускают пиво имени Трампа

В Нижнем Тагиле выпускают пиво имени Трампа
16+
Фото: скрин с сайта пивоварни
Его характеризуют как "светлый эль".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Нижнем Тагиле частная пивоварня наладила выпуск пенного напитка, вдохновившись образом нынешнего президента США.
 
Как указано на сайте компании, основа этого сорта – американский светлый эль. А на этикетке на фоне флага Америки изображен мужчина, очень похожий на Дональда Трампа. Название пенного напитка пишется как "T.R.U.M.P". В описании указано, что он "отражает вкус настоящей Америки".
 

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Марина Подкорытова, 01.08.2017, 12:41
Тэги: Жизнь в городе, Еда
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