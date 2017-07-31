В Свердловской области наркоторговца отправили за решетку на 17 лет

Он закупал товар партиями и расфасовывал на мелкие "закладки".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Городской суд Североуральска вынес приговор наркоторговцу Евгению Лаврентьеву. Он получил реальный срок вслед за своими сообщниками Павлом Паршиным и Анжеликой Торговичевой.

В ходе слушаний было доказано, что с июля 2014 по февраль 2015 Лаврентьев оптом закупал наркотики, а Паршин и Торговичева расфасовывали его в мелкие "закладки" и искали покупателей.

Он был признан виновным по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Суд приговорил Лаврентьева к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В декабре 2016 года, суд назначил Анжелике Торговичевой 13 лет колонии общего режима.

Павел Паршин получил 15 лет колонии строгого режима.

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