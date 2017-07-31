В Свердловской области сиротам выделили аварийный дом

В двухквартирном здании затопленный пол и кривые стены.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В прокуратуру Свердловской области обратились сироты, которым выделили непригодный для жилья дом в селе Таборы. Двухквартирный одноэтажный дом ранее был затоплен, неровные стены и нет воды. Внутри стоит запах плесени. Жить в таком доме кому-либо было бы невозможно.
Аварийный дом выделило министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
- Прокуратура через суд обязала местную администрацию провести ремонт в доме для сирот.
- Добавим, что в начале июля появилась информация о сиротах в Свердловской области, которые ждали жилье больше 10 лет.
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