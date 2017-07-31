В Тюмени задержали водителя из Екатеринбурга, который ездил без прав 20 лет

Мужчину ждет суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В Тюмени будут судить 51-летнего водителя из Екатеринбурга, который ездил без прав 20 лет.
За езду без прав и в пьяном виде автомобилиста не раз привлекали к административной ответственности. В январе мужчина купил поддельное водительское удостоверение, которое вызвало подозрение у сотрудников ДПС, остановивших екатеринбуржца ночью возле поселка Богандинский Тюменского района. Мужчина возвращался на своем автомобиле Geely из командировки в Казахстан.
Полицейские выяснили по базе данных, что екатеринбуржец не получал прав вообще, после чего мужчину доставили в полицию. Позже в отношении жителя Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье "Использование заведомо ложного документа", сообщили в тюменской прокуратуре.
- Екатеринбуржца ждет мировой суд. Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные на срок до двух лет.