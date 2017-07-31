Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам

В зданиях, где этого прибора нет, расчет будет вестись по нормативам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам оплачивать общедомовые коммунальные услуги по счетчикам. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Теперь в зданиях, где установлены приборы общедомового учета, расходы будут пересчитываться согласно показаниям счетчика. Там, где этого прибора нет, размер оплаты продолжат определять по "старинке" – согласно нормативам для многоквартирных домов.
- Отметим, что закон был принят Госдумой 19 июля, а через неделю его одобрил Совет Федерации.
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