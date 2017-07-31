Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам

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В зданиях, где этого прибора нет, расчет будет вестись по нормативам. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017 Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам оплачивать общедомовые коммунальные услуги по счетчикам. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Теперь в зданиях, где установлены приборы общедомового учета, расходы будут пересчитываться согласно показаниям счетчика. Там, где этого прибора нет, размер оплаты продолжат определять по "старинке" – согласно нормативам для многоквартирных домов. Отметим, что закон был принят Госдумой 19 июля, а через неделю его одобрил Совет Федерации. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 01.08.2017, 16:54

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Екатеринбуржец , 01.08.2017, 16:54Тэги: Недвижимость Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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