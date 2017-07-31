Наверх
В Москве в здании суда произошла перестрелка
17:00, сегодня
Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам
16:54, сегодня
В центре Екатеринбурга дерево придавило Hyundai
16:52, сегодня
Самый богатый заработал 88 миллионов: свердловские депутаты рассказали, сколько получили в 2016 году
16:45, сегодня
Как выбрать летний букет
У молодежки "Урала" сменился тренер
16:37, сегодня
Свердловскую компанию наказали за взятку сотруднику областного управления МВД
16:21, сегодня
Требования: говорить "че" и носить хипстерскую прическу. Тимур Бекмамбетов проведет кастинг в Екатеринбурге
16:13, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
В Екатеринбурге ГИБДД отобрала у олимпийского чемпиона Audi от Путина
16:00, сегодня
В Екатеринбурге запретят парковку еще на шести улицах
15:53, сегодня
В Мичуринском трехлетний мальчик проткнул ногу торчащей из поребрика арматурой
15:28, сегодня
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Ураган повалил электроопоры и оставил без света жителей Красноуфимска
15:20, сегодня
Студенты из Екатеринбурга нашли под Севастополем самолет времен Второй мировой войны
14:50, сегодня
"Саша очень любил Вову и не мог такого сделать!" НАША поговорила с женой Александра Мошкина
14:46, сегодня1
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
Хоккеистов "Автомобилиста" ограбили перед матчем в Нижнем Новгороде
14:41, сегодня1
ФК "Урал" проведет кибертурнир в День города
13:53, сегодня1
Работающим пенсионерам на Урале повысили выплаты
13:33, сегодня3
"Фрисби" раздает подарки
Полиция Екатеринбурга ищет тайскую массажистку, которая во время сеанса сломала позвоночник преподавателю УрФУ
13:28, сегодня
Урбанист раскритиковал проект трамвайной ветки в Академический
13:13, сегодня
На трассе Ивдель – ХМАО столкнулись две азиатские иномарки. Есть пострадавшие
12:54, сегодня1
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Новая госпрограмма выведет автокредитование на новую высоту»
В Нижнем Тагиле выпускают пиво имени Трампа
12:41, сегодня1
На униформу екатеринбургских волонтеров ЧМ-2018 потратят 4 миллиона рублей
12:40, сегодня1
В Тюмени задержали водителя из Екатеринбурга, который ездил без прав 20 лет
12:24, сегодня1
Сергей Кульпин, ВТБ24: «Все виды кредитования в УрФО выросли в первом полугодии»
"Она оставила записку": в Екатеринбурге найдены тела молодого человека и девочки
12:06, сегодня1
В Екатеринбурге появятся несколько новых улиц
11:57, сегодня
В Свердловской области испытают новый самолет для авиахимработ
11:47, сегодня1
МУГИСО передало Екатеринбургу землю под пять спортплощадок
11:39, сегодня1
В Свердловской области сиротам выделили аварийный дом
11:19, сегодня1
Две екатеринбурженки стали фигурантами уголовных дел за незаконное подключение к газопроводу
10:59, сегодня2
В Свердловской области наркоторговца отправили за решетку на 17 лет
10:15, сегодня1
Часть чартерных рейсов в России заменят на регулярные
09:38, сегодня1
В Екатеринбурге появится первый в России криминалистический центр
09:12, сегодня
В 2017 году клещи покусали больше свердловчан, чем в прошлом
09:12, сегодня1
Под Нижним Тагилом неизвестные сбили на машине лося и расчленили его
08:51, сегодня
На трассе Екатеринбург – Тюмень угнанный SsangYong устроил массовое ДТП
08:48, сегодня
Под Екатеринбургом спасатели три часа тушили пожар площадью 1 200 "квадратов"
08:26, сегодня
«В последние дни нужно быть осторожным»: Евгений Ройзман рассказал о подготовке к главной гонке года
21:40, 31.07.2017
В Екатеринбурге спасли пуделя, который надышался угарным газом
20:00, 31.07.2017
Люди тонут не так как в кино! НАША рассказывает признаки, по которым можно понять, что человеку грозит гибель
19:40, 31.07.2017
В Свердловской области два человека погибли на железнодорожных путях
19:15, 31.07.2017
На Московской ДТП с пятью машинами: есть пострадавшие
19:08, 31.07.2017
В Екатеринбурге эвакуировали Южный автовокзал
18:26, 31.07.2017
В Екатеринбурге против Горного университета завели два уголовных дела
17:30, 31.07.20171
На свердловском водохранилище утонул мужчина
16:57, 31.07.20171
Приставы начали искать машины уральских должников через камеры "Безопасного города"
16:53, 31.07.20171
На Свердловскую область надвигаются дожди, грозы и град
16:46, 31.07.20173
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
16:45, 31.07.20172
Видеонаблюдение, QR-коды и поквартирная агитация: в Свердловской области на выборах вводят новые методы
16:32, 31.07.20171
Куйвашев на велике, а Ройзман пешком: на марафоне "Европа-Азия" появился велопробег
16:05, 31.07.20171
"Не бросайте трубку – расшифровку звонков прикрепите к жалобе": приставы объяснили, как избавиться от коллектора
15:38, 31.07.20171
Трое грабителей вынесли из DNS в Екатеринбурге мобильников на полтора миллиона рублей
15:33, 31.07.20171
Екатеринбуржцу, который бил своего ребенка головой об асфальт, дали 9 лет
15:23, 31.07.20171

Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам

Владимир Путин разрешил россиянам платить за общедомовую «коммуналку» по счетчикам
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
В зданиях, где этого прибора нет, расчет будет вестись по нормативам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам оплачивать общедомовые коммунальные услуги по счетчикам. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Теперь в зданиях, где установлены приборы общедомового учета, расходы будут пересчитываться согласно показаниям счетчика. Там, где этого прибора нет, размер оплаты продолжат определять по "старинке" – согласно нормативам для многоквартирных домов.

  • Отметим, что закон был принят Госдумой 19 июля, а через неделю его одобрил Совет Федерации.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Екатеринбуржец, 01.08.2017, 16:54
Тэги: Недвижимость
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Отношения Горящие авто Грипп Мотоциклы Экономия Убийство в Рахмангулово ЗАГС Туризм Новости России Репортаж Хэллоуин-2015 МЧС Дело Пьянкова Доска позора Сибирская язва Война ритуальных агентств Крушение самолета под Ростовом Бэби-боксы Интернет Обрушение крыши на Калинина Школа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Красота Снос монастыря на Качканаре ВУЗ Тест Скандал с Новиковым Эксклюзив Еда Мужчины Грипп в Екатеринбурге Кто заработал Взрыв Суд Катастрофа Женщины Самолет ДТП Строительство Транспортная реформа Мода Искусство Знаменитости Секс 9 мая Смерть Афиша Происшествия Авто Кризис и санкции Голодовка в колонии Личное Хоккей Самолет Минобороны упал в Якутии Интервью Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Пусть говорят Транспорт Ловец покемонов Слухи Растения Дом-2 Отдых Ту 154 Видео Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расписание В Екатеринбурге -40 градусов Розыск Позитив Рецензия ГИБДД Приостановка полетов в Египет Погода Гололед Расстрел Путин Опрос Новости Расстрел на Депутатской Производство Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Бизнес История Екатеринбурга Футбол Психология Лайфхак Скандалы Скорая помощь Спорт Истории 9 мая СМИ Корь Культура Взятки Необычное Образование Шоу-бизнес Рейтинг Дети Политика Мультимедиа История успеха Криминал Приговор Лошагину Статистика ЧМ-2018 Горячее Ошибки врачей Жизнь в городе Развлечения Здоровье Религия Семья Недвижимость Дороги Ельцин-центр Новости дня Пожар Храм святой Екатерины Музыка Деньги Экономика Коллекторы Новый год Убийство Ирины Вахрушевой Выставки Дорожные воины Парковки Мировые новости Медицина Екатеринбуржцы в разных странах Биатлон Общественный транспорт Отключение света Уралмаш, Эльмаш Фото ЖКХ Военный репортаж ИГИЛ Баскетбол Мистика Студенты Животные Конкурсы Волейбол

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru