Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах

По сложившейся традиции 1 сентября в городских школах прошли открытые уроки, которые провели не совсем обычные учителя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Где-то классные часы провели чиновники администрации Екатеринбурга, депутаты Гордумы и областного Заксобрания, в других школах с ребятами пообщались спортсмены, ученые, актеры и другие известные жители уральской столицы. Корреспонденты НАШЕЙ побывали на нескольких таких уроках в День знаний.

"Первое сентября – как свадьба: шаг в неизвестную новую жизнь"

В гимназии № 37 встречу со старшеклассниками провел консул Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер. На классном часе он рассказал ребятам о том, почему решил в свое время стать дипломатом. Оказывается, сам он до 20 лет не знал, кем хочет стать.

– Мне хотелось увидеть мир, разные места, наладить знакомства и нести позитив людям, – рассказал он. – И я понимал, что все важные решения принимаются на высоком политическом уровне. Тогда и решил попробовать пойти в политику. Через работу в посольстве получилось завести новые знакомства, связи, наладить сотрудничество между странами. Главное, что получилось – добиться результатов на местном уровне и нести это все дальше.

Кроме того, консул ответил на вопрос о перспективах сборной Германии на предстоящем чемпионате мира по футболу.

– Надеюсь, что шансы на победу в чемпионате у нас высоки, и наша команда все-таки посетит Екатеринбург. Знаю, что подготовка к чемпионату идет серьезная. И из окна своей квартиры вижу, как строится стадион, он растет на глазах, и инфраструктура города улучшается. Уверен, что Екатеринбург будет готов принять болельщиков, – рассказал консул.

Также он немного рассказал российским школьникам об обучении в Германии. Оказалось, что там в вузы можно поступить без сдачи экзаменов – по среднему баллу школьного аттестата, если он достаточно высок. А при хорошей учебе потом можно перевестись и в другой. При этом там нет четкого деления по специальностям – студентам можно выбрать любой набор изучаемых дисциплин. Например, поступить на инженера, затем переключиться на гуманитарные науки, а выпуститься художником.

Специально для НАШЕЙ консул ответил на вопрос о своем самом первом 1 сентября в школе.

– То 1 сентября я смутно помню, уж очень давно это было. Но точно было ощущение чего-то необычного. Все с ног на голову тогда встало. Конечно, страшно. Но при этом было и ощущение праздника. Знаете, как свадьба – ничего неизвестно, как новая жизнь. Видел сегодня первоклашек – все с широко открытыми глазами, не знают, чего ждать. И у вас все так официально, с приглашенными гостями, с гимном, с поднятием флага. У нас, конечно, было проще, но ощущения праздника остались на всю жизнь, – рассказал Людвиг Нойдорфер.

Школьные знания – на всю жизнь

На линейку в 108-ю гимназию заглянул заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Выступая перед учениками, он подчеркнул, как важны годы за школьными партами.

– Ребята, знания – это ваш самый ценный капитал. Я желаю вам стремиться к ним, добиваться успеха и хороших результатов. Сам я окончил школу в 1972 году, когда многие из ваших мам и пап еще не родились. И годы, проведенные за партой, знания, которые я получил, сопровождают меня даже спустя столько лет. И я горжусь, что этот вкус к учебе мне привили в моей сельской школе, – говорит Александр Моисеев.

А открытый урок для старшеклассников школы № 85 провели кандидат технических наук, доцент Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Исаков и технический директор Уральского турбинного завода Александр Валамин.

Поскольку 85-я школа имеет естественно-научный уклон, они рассказали школьникам о профессии инженера. По мнению преподавателя УЛГТУ Сергея Исакова, эта профессия является очень творческой.

– Например, нам нужно уехать из точки А в точку Б. Мы с вами можем уехать на автобусе или на такси. Получится и так, и так. Также и инженер. У него стоит определенная задача, а как он ее будет решать – его дело. Поэтому считается, что работа инженера – творческая. Пусть она и в рамках определенных требований, но одни и те же задачи мы можем решать по-разному.

Послушать второго учителя открытого урока старшеклассникам было интересно еще и потому, что технический директор Турбинного завода когда-то сам закончил 85-ю школу. Не вдаваясь вдаваться в какие-то подробности своей профессии, он просто рассказал ребятам, как сложилась его жизнь после окончания школы. Отметив при этом, что навыки, полученные на уроках, очень ему пригодились.