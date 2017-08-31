Наверх
Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах
17:04, сегодня
В аэропорту Екатеринбурга задержали 50 килограммов контрабандного янтаря стоимостью 6 миллионов рублей
16:56, сегодня
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
16:42, сегодня
В Нижнем Тагиле сын прокурора попался с 400 граммами наркотиков
16:26, сегодня
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
В Свердловской области предупредили о смоге
16:00, сегодня
В Екатеринбурге коммунальщики вынудили 88-летнего ветерана оплатить несуществующий долг
15:46, сегодня
В Свердловской области суд снял арест с земель барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве
15:30, сегодня
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
В России прогнозируют резкий всплеск смертельных ДТП после 2018 года
14:49, сегодня
Директор екатеринбургского цирка призвал не показывать фильм про клоуна-убийцу, снятый по книге Стивена Кинга
14:45, сегодня
Свердловский хлебокомбинат хотят обанкротить за долг в 2 миллиона рублей
13:44, сегодня
Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
13:18, сегодня
Один из дворов Екатеринбурга оцепили из-за гранаты
13:07, сегодня
Провоз багажа и страховка при ДТП: что изменится в сентябре 2017 года
12:33, сегодня
Как не потерять 120 000 рублей при использовании материнского капитала на покупку недвижимости?
Не платил алименты два года: свердловчанин отдал дочке полдома, испугавшись ареста
12:06, сегодня1
Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Пардубице
11:50, сегодня
В Екатеринбурге дети поздравляли пенсионеров, а они их обокрали
11:24, сегодня1
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
Российским студентам повысят стипендии
11:17, сегодня
В Екатеринбурге пожарные на руках вынесли детей из горящей пятиэтажки
11:01, сегодня
"Должны выйти в плей-офф": сегодня "Автомобилист" проведет первый домашний матч нового сезона
10:54, сегодня
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
"Трубу будем сносить": президент "Автомобилиста" рассказал о строительстве арены на месте телебашни в Екатеринбурге
10:39, сегодня
Екатеринбуржец пойдет под суд за поджог более 40 автомобилей
10:14, сегодня
Эксперты назвали причину крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге
09:51, сегодня
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
Туман задержал в аэропорту Екатеринбурга десятки рейсов
09:13, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 2 по 3 сентября: слушаем Ритмы мира, встречаем Уралкинофест, разоблачаем иллюзии
09:00, сегодня
Три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовой "Газели" в Нижнем Тагиле
08:45, сегодня
В центре Екатеринбурга избили журналиста "Первого канала"
08:31, сегодня
Лето вернется в Екатеринбург: прогноз погоды на выходные
08:12, сегодня
В Кольцово на неделю перекроют улицу из-за ремонта на железнодорожных путях
20:36, 31.08.2017
В Екатеринбурге будут судить банду интернет-продавцов "синтетики"
20:16, 31.08.2017
В Горном университете открылась фотовыставка памяти жертв трагедии в Беслане
19:50, 31.08.2017
Бухгалтера из Нижнего Тагила, которая присвоила 15 миллионов, отправили за решетку
19:26, 31.08.2017
В Екатеринбурге из-за споров с УФАС пока оставили две маршрутки, которые хотели отменить с 1 сентября
18:52, 31.08.2017
Жители Екатеринбурга смогут пополнить "Екарту" онлайн
18:32, 31.08.2017
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга обжаловал приговор суда
17:42, 31.08.2017
Ради трамвая до Верхней Пышмы в Екатеринбурге снесут 17 зданий
17:20, 31.08.20174
В Екатеринбурге на офисную технику для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей
16:55, 31.08.2017
В Свердловской области открылась горячая линия по правам избирателей
16:44, 31.08.2017
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
16:29, 31.08.2017
В Екатеринбурге открывается ярмарка движения
16:29, 31.08.20171
В расписании аэропорта Екатеринбурга появится рейс в Наманган
16:21, 31.08.20171
В Екатеринбурге иномарка сбила мужчину на Куйбышева
16:03, 31.08.2017
"Воспитывал детей подзатыльниками": НАША пообщалась с мамой убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой
15:41, 31.08.20173
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
15:35, 31.08.2017
Свердловские власти потратят 300 миллионов на покупку акций "Титановой долины"
15:31, 31.08.2017
В Екатеринбурге рабочий кирпичного завода умер от удара током
14:59, 31.08.2017
В школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов
14:47, 31.08.2017
В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai
14:10, 31.08.20171
Первый по пробкам: с приходом осени в Екатеринбурге стало в два раза больше машин на дорогах
14:00, 31.08.2017
В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу
13:45, 31.08.2017
Крышу рухнувшего здания на ЗиКе построят только к декабрю
12:59, 31.08.20171
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль
12:44, 31.08.20171

Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах

Чиновники, спортсмены и актеры у доски: известные екатеринбуржцы провели открытые уроки в городских школах
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
По сложившейся традиции 1 сентября в городских школах прошли открытые уроки, которые провели не совсем обычные учителя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Где-то классные часы провели чиновники администрации Екатеринбурга, депутаты Гордумы и областного Заксобрания, в других школах с ребятами пообщались спортсмены, ученые, актеры и другие известные жители уральской столицы. Корреспонденты НАШЕЙ побывали на нескольких таких уроках в День знаний.

"Первое сентября – как свадьба: шаг в неизвестную новую жизнь"

В гимназии № 37 встречу со старшеклассниками провел консул Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер. На классном часе он рассказал ребятам о том, почему решил в свое время стать дипломатом. Оказывается, сам он до 20 лет не знал, кем хочет стать.

– Мне хотелось увидеть мир, разные места, наладить знакомства и нести позитив людям, – рассказал он. – И я понимал, что все важные решения принимаются на высоком политическом уровне. Тогда и решил попробовать пойти в политику. Через работу в посольстве получилось завести новые знакомства, связи, наладить сотрудничество между странами. Главное, что получилось – добиться результатов на местном уровне и нести это все дальше.

Кроме того, консул ответил на вопрос о перспективах сборной Германии на предстоящем чемпионате мира по футболу.

– Надеюсь, что шансы на победу в чемпионате у нас высоки, и наша команда все-таки посетит Екатеринбург. Знаю, что подготовка к чемпионату идет серьезная. И из окна своей квартиры вижу, как строится стадион, он растет на глазах, и инфраструктура города улучшается. Уверен, что Екатеринбург будет готов принять болельщиков, – рассказал консул.

Также он немного рассказал российским школьникам об обучении в Германии. Оказалось, что там в вузы можно поступить без сдачи экзаменов – по среднему баллу школьного аттестата, если он достаточно высок. А при хорошей учебе потом можно перевестись и в другой. При этом там нет четкого деления по специальностям – студентам можно выбрать любой набор изучаемых дисциплин. Например, поступить на инженера, затем переключиться на гуманитарные науки, а выпуститься художником.

Специально для НАШЕЙ консул ответил на вопрос о своем самом первом 1 сентября в школе.

– То 1 сентября я смутно помню, уж очень давно это было. Но точно было ощущение чего-то необычного. Все с ног на голову тогда встало. Конечно, страшно. Но при этом было и ощущение праздника. Знаете, как свадьба – ничего неизвестно, как новая жизнь. Видел сегодня первоклашек – все с широко открытыми глазами, не знают, чего ждать. И у вас все так официально, с приглашенными гостями, с гимном, с поднятием флага. У нас, конечно, было проще, но ощущения праздника остались на всю жизнь, – рассказал Людвиг Нойдорфер.

Школьные знания – на всю жизнь

На линейку в 108-ю гимназию заглянул заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Моисеев. Выступая перед учениками, он подчеркнул, как важны годы за школьными партами.

– Ребята, знания – это ваш самый ценный капитал. Я желаю вам стремиться к ним, добиваться успеха и хороших результатов. Сам я окончил школу в 1972 году, когда многие из ваших мам и пап еще не родились. И годы, проведенные за партой, знания, которые я получил, сопровождают меня даже спустя столько лет. И я горжусь, что этот вкус к учебе мне привили в моей сельской школе, – говорит Александр Моисеев.

А открытый урок для старшеклассников школы № 85 провели кандидат технических наук, доцент Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Исаков и технический директор Уральского турбинного завода Александр Валамин.

Поскольку 85-я школа имеет естественно-научный уклон, они рассказали школьникам о профессии инженера. По мнению преподавателя УЛГТУ Сергея Исакова, эта профессия является очень творческой.

– Например, нам нужно уехать из точки А в точку Б. Мы с вами можем уехать на автобусе или на такси. Получится и так, и так. Также и инженер. У него стоит определенная задача, а как он ее будет решать – его дело. Поэтому считается, что работа инженера – творческая. Пусть она и в рамках определенных требований, но одни и те же задачи мы можем решать по-разному.

Послушать второго учителя открытого урока старшеклассникам было интересно еще и потому, что технический директор Турбинного завода когда-то сам закончил 85-ю школу. Не вдаваясь вдаваться в какие-то подробности своей профессии, он просто рассказал ребятам, как сложилась его жизнь после окончания школы. Отметив при этом, что навыки, полученные на уроках, очень ему пригодились.

– Тот базис, который закладывается в школе, в жизни потом очень востребован, какую профессию ты бы не выбрал, – таков был его главный совет нынешним старшеклассникам.

1 сентября в школах Екатеринбурга

1 сентября в школах Екатеринбурга
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.09.2017, 17:04
Тэги: Дети, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
В Египте разбился самолет с российскими туристами МЧС Кризис и санкции История Екатеринбурга Недвижимость Авто Мотоциклы Обрушение крыши на Калинина Экономия Туризм Транспортная реформа Мистика Горячее Видео Истории 9 мая Женщины Психология Культура Рецензия Путин 9 мая Опрос Отношения Общественный транспорт Новости Коллекторы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Пожар Голодовка в колонии Расписание Деньги Политика Растения Музыка Слухи Расстрел Дело Пьянкова Экономика Биатлон Необычное Гололед Скорая помощь Афиша Конкурсы Баскетбол ДТП Парковки Студенты Мужчины Дорожные воины Происшествия Грипп в Екатеринбурге Кто заработал Война ритуальных агентств Эксклюзив Смерть Приговор Лошагину Дороги Медицина Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Недвижимость Свердловской области Убийство Ирины Вахрушевой Искусство Жизнь в городе Школа СМИ Религия Дети Хоккей Новости дня История успеха Мировые новости Футбол Семья Горящие авто Личное Ту 154 Строительство Доска позора Лайфхак Новости России Развлечения Производство Военный репортаж ГИБДД ЖКХ Свердловской области Рейтинг Отключение света Уралмаш, Эльмаш Взрыв Знаменитости В Екатеринбурге -40 градусов Убийство в Рахмангулово Здоровье ЧМ-2018 Статистика Погода Отдых Спорт Криминал Транспорт Корь Мультимедиа ЖКХ Крушение самолета под Ростовом Ошибки врачей Ловец покемонов Образование Еда Храм святой Екатерины Интервью Приостановка полетов в Египет Снос монастыря на Качканаре Красота Животные Мода Финансы Самолет Минобороны упал в Якутии Дом-2 Бизнес Скандал с Новиковым Ельцин-центр Взятки Суд Интернет Высокие технологии Шоу-бизнес Выставки Грипп ИГИЛ Волейбол Катастрофа Расстрел на Депутатской Бэби-боксы Екатеринбуржцы в разных странах Пусть говорят Сибирская язва ЗАГС Новый год Хэллоуин-2015 Позитив Секс Скандалы Розыск Самолет Репортаж Фото Тест Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ВУЗ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru