Екатеринбуржец пойдет под суд за поджог более 40 автомобилей

Сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

С февраля по октябрь 2016 года 31-летний мужчина сжигал автомобили в Екатеринбурге, Арамиле и Сысерти. Обвиняемый поливал машины горючей жидкостью и поджигал. Действовал он при этом всегда в состоянии алкогольного опьянения.

В результате поджогов сгорел полностью или были поврежден 41 автомобиль. Ущерб превысил 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.