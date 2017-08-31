Екатеринбуржец пойдет под суд за поджог более 40 автомобилей

Сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
С февраля по октябрь 2016 года 31-летний мужчина сжигал автомобили в Екатеринбурге, Арамиле и Сысерти. Обвиняемый поливал машины горючей жидкостью и поджигал. Действовал он при этом всегда в состоянии алкогольного опьянения.
В результате поджогов сгорел полностью или были поврежден 41 автомобиль. Ущерб превысил 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
- Автомобили регулярно горят в Екатеринбурге, в основном в ночное время. Так, в ночь на 1 сентября на улице Советской сгорел автомобиль Lexus RX-350. В ночь на 26 июля в Екатеринбурге сгорели сразу пять машин: на улицах Апрельской, Самаркандской и Соболева.