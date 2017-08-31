Эксперты назвали причину крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге

Борт Центра медицины катастроф Свердловской области упал на площадке городской клинической больницы № 1.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Межгосударственный авиационный комитет назвал причину крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге. Инцидент произошел 21 июня 2016 года.
Комиссия авиационного комитета завершила расследование падения вертолета Центра медицины катастроф Свердловской области, который рухнул во время взлета с площадки возле городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Вертолет упал на бок, его лопасти и хвост сломались. На борту находился пилот, он не пострадал.
В заключении комиссии указано, что причиной крушения стало касание земли рулевым винтом. Последующее разрушение судна произошло, когда пилот попытался остановить взлет.
- Кроме этого, причиной ЧП стала ошибка пилота, который выбрал небезопасный способ взлета и не учел препятствий, которые были по курсу взлета. Свою роль в падении сыграли также нескоординированные действия пилота и органов управления.
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Маша Шмурыгина, 01.09.2017, 09:51
Тэги: Видео, Происшествия, Фото
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Тэги: Видео, Происшествия, Фото
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