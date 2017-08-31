Эксперты назвали причину крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге

Борт Центра медицины катастроф Свердловской области упал на площадке городской клинической больницы № 1.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Комиссия авиационного комитета завершила расследование падения вертолета Центра медицины катастроф Свердловской области, который рухнул во время взлета с площадки возле городской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Вертолет упал на бок, его лопасти и хвост сломались. На борту находился пилот, он не пострадал.

В заключении комиссии указано, что причиной крушения стало касание земли рулевым винтом. Последующее разрушение судна произошло, когда пилот попытался остановить взлет. Кроме этого, причиной ЧП стала ошибка пилота, который выбрал небезопасный способ взлета и не учел препятствий, которые были по курсу взлета. Свою роль в падении сыграли также нескоординированные действия пилота и органов управления. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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