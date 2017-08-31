Госдолг Свердловской области снизился на 18,3 миллиарда рублей

Уровень долговой нагрузки упал на 13 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

За последние 9 месяцев госдолг Свердловской области снизился на 18,3 миллиардов рублей.

По информации портала областного правительства, уровень долговой нагрузки упал 42 до 29 процентов.

Также в области проведено рефинансирование ставок по кредитам, которые превышали установленные рынком нормы. Ставки за пользование кредитными средствами снижены с 12,15% годовых до 8,5% годовых. Это позволит каждый год снижать расходы на обслуживание данных кредитов более чем на 700 миллионов рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!