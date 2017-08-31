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Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Пардубице

Из Екатеринбурга запустят прямой рейс в Пардубице
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Фото: архив НАШЕЙ
На сегодняшний день прямого авиасообщения с городом центральной Чехии нет ни у одного аэропорта России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Авиакомпания "Россия" запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Пардубице. Чартерные самолеты будут летать в Чехию с 29 октября два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Время полета составит чуть больше 4 часов, а для перевозки пассажиров планируется использовать Boeing 737.

Сейчас прямого рейса в Пардубице нет ни у одного российского аэропорта. Стоимость билетов пока неизвестна.

На сегодняшний день в расписании "Кольцово" есть рейсы в Прагу. Улететь в столицу Чехии из Екатеринбурга можно в любой день недели кроме пятницы.

Прага занимает 10-ю строчку в рейтинге направлений аэропорта Кольцово. С начала года туда улетели 50 тысяч пассажиров.

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Олег Галимов, 01.09.2017, 11:50
Тэги: Новости дня, Отдых, Новости
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