Наверх
В Екатеринбурге пожарные на руках вынесли детей из горящей пятиэтажки
11:01, сегодня
"Должны выйти в плей-офф": сегодня "Автомобилист" проведет первый домашний матч нового сезона
10:54, сегодня
"Трубу будем сносить": президент "Автомобилиста" рассказал о строительстве арены на месте телебашни в Екатеринбурге
10:39, сегодня
Екатеринбуржец пойдет под суд за поджог более 40 автомобилей
10:14, сегодня
Свердловская область попала в тройку регионов-лидеров по продажам "Мультикарт" ВТБ24
Эксперты назвали причину крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге
09:51, сегодня
Туман задержал в аэропорту Екатеринбурга десятки рейсов
09:13, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 2 по 3 сентября: слушаем Ритмы мира, встречаем Уралкинофест, разоблачаем иллюзии
09:00, сегодня
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
Три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовой "Газели" в Нижнем Тагиле
08:45, сегодня
В центре Екатеринбурга избили журналиста "Первого канала"
08:31, сегодня
Лето вернется в Екатеринбург: прогноз погоды на выходные
08:12, сегодня
Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки
В Кольцово на неделю перекроют улицу из-за ремонта на железнодорожных путях
20:36, 31.08.2017
В Екатеринбурге будут судить банду интернет-продавцов "синтетики"
20:16, 31.08.2017
В Горном университете открылась фотовыставка памяти жертв трагедии в Беслане
19:50, 31.08.2017
Как не потерять 120 000 рублей при использовании материнского капитала на покупку недвижимости?
Бухгалтера из Нижнего Тагила, которая присвоила 15 миллионов, отправили за решетку
19:26, 31.08.2017
В Екатеринбурге из-за споров с УФАС пока оставили две маршрутки, которые хотели отменить с 1 сентября
18:52, 31.08.2017
Жители Екатеринбурга смогут пополнить "Екарту" онлайн
18:32, 31.08.2017
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга обжаловал приговор суда
17:42, 31.08.2017
Ради трамвая до Верхней Пышмы в Екатеринбурге снесут 17 зданий
17:20, 31.08.20174
В Екатеринбурге на офисную технику для военных прокуроров потратят 16 миллионов рублей
16:55, 31.08.2017
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
В Свердловской области открылась горячая линия по правам избирателей
16:44, 31.08.2017
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
16:29, 31.08.2017
В Екатеринбурге открывается ярмарка движения
16:29, 31.08.20171
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
В расписании аэропорта Екатеринбурга появится рейс в Наманган
16:21, 31.08.20171
В Екатеринбурге иномарка сбила мужчину на Куйбышева
16:03, 31.08.2017
"Воспитывал детей подзатыльниками": НАША пообщалась с мамой убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой
15:41, 31.08.20173
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
15:35, 31.08.2017
Свердловские власти потратят 300 миллионов на покупку акций "Титановой долины"
15:31, 31.08.2017
В Екатеринбурге рабочий кирпичного завода умер от удара током
14:59, 31.08.2017
В школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов
14:47, 31.08.2017
В Екатеринбурге пьяный водитель Porsche Cayenne снес ВАЗ и Hyundai
14:10, 31.08.20171
Первый по пробкам: с приходом осени в Екатеринбурге стало в два раза больше машин на дорогах
14:00, 31.08.2017
В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу
13:45, 31.08.2017
Крышу рухнувшего здания на ЗиКе построят только к декабрю
12:59, 31.08.20171
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге может снести компания, разбиравшая Кремль
12:44, 31.08.20171
Синоптики рассказали, какая погода будет 1 сентября
12:37, 31.08.2017
Россияне назвали главными проблемами страны бедность, рост цен и безработицу
12:09, 31.08.2017
Международный терминал "Кольцово" реконструируют после ЧМ-2018
11:59, 31.08.2017
В Екатеринбурге спасали пенсионерку, у которой украли лавровый лист
11:33, 31.08.2017
Одежда, смартфон и учебники: "Яндекс" посчитал, сколько потратили екатеринбуржцы на подготовку детей в школу
11:10, 31.08.2017
Прокуратура нашла в свердловских школах почти две сотни нарушений в преддверии 1 сентября
10:45, 31.08.2017
Возле стелы на границе Европы и Азии под Екатеринбургом появится парк
10:10, 31.08.2017
Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
09:24, 31.08.20172
В Екатеринбурге из-за сноса части Макаровского моста перекроют движение транспорта
09:09, 31.08.2017
Прислушайтесь к своему организму: как жителям Екатеринбурга пережить погодные капризы
08:54, 31.08.2017
В Свердловской области запустят производство радиоактивных препаратов
08:39, 31.08.2017
В Свердловской области 150 тысяч должников получат уведомления об отключении света
08:11, 31.08.2017
Муж тагильчанки Дарьи Зембицкой рассказал, как убивал бывшую супругу
20:10, 30.08.20171
Жительница Нижнего Тагила погибла во время пожара в многоэтажке
19:39, 30.08.2017
Вице-премьер Виталий Мутко откроет спорткомплекс "Калининец" в Екатеринбурге
19:16, 30.08.2017
В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул со второго этажа зала суда, услышав приговор
18:45, 30.08.2017
В Свердловской области суд вынес приговор водителю, из-за которого в ДТП погибли женщина и ребенок
18:40, 30.08.2017

«Трубу будем сносить»: президент «Автомобилиста» рассказал о строительстве арены на месте телебашни в Екатеринбурге

"Трубу будем сносить": президент "Автомобилиста" рассказал о строительстве арены на месте телебашни в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Работы начнутся в 2018 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Телебашню в центре Екатеринбурга снесут, в следующем году начнется строительство спортивной арены. Об этом рассказал президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

 Стоит бетонная труба уже 30 лет, а все называют телебашней. Не сильно украшает наш город. Принято решение о сносе. Совместно с губернатором,  сообщил Козицын. 

В 2018 году планируется начать строительство арены на 12 тысяч зрителей. Работы начнутся после того, как застройщик получит экспертизу и разрешение на строительство. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 01.09.2017, 10:39
Тэги: Строительство, Эксклюзив
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Афиша ИГИЛ Ельцин-центр Екатеринбуржцы в разных странах Секс Слухи Авто СМИ Эксклюзив Школа ВУЗ Экономика Розыск Личное Мода Ту 154 Ловец покемонов Расписание Экономия Транспортная реформа Искусство Горячее Пожар Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мистика Знаменитости Хоккей Смерть Корь Баскетбол Самолет Минобороны упал в Якутии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Скандал с Новиковым Растения ЖКХ Свердловской области Недвижимость Катастрофа Новости России Дороги Видео Фото Мировые новости История успеха Опрос Деньги Женщины Спорт Сибирская язва Горящие авто Криминал Финансы Туризм Производство В Египте разбился самолет с российскими туристами Психология ЖКХ Футбол Красота Происшествия Религия Медицина Необычное Суд Путин Расстрел на Депутатской Дом-2 Высокие технологии Бэби-боксы Интервью Убийство в Рахмангулово Грипп Приостановка полетов в Египет Мультимедиа Дорожные воины Обрушение крыши на Калинина Транспорт Рецензия Новости Гололед Снос монастыря на Качканаре Недвижимость Свердловской области Доска позора Храм святой Екатерины Тест Новый год Взрыв Конкурсы Рейтинг Кризис и санкции Статистика Отключение света Уралмаш, Эльмаш Пусть говорят Строительство Коллекторы Здоровье В Екатеринбурге -40 градусов Хэллоуин-2015 Взятки Позитив Голодовка в колонии Скандалы Животные История Екатеринбурга Развлечения Лайфхак МЧС Военный репортаж Еда Погода Расстрел Общественный транспорт Мужчины Убийство Ирины Вахрушевой Культура Парковки Биатлон Крушение самолета под Ростовом ДТП Война ритуальных агентств Отношения Музыка Кто заработал Репортаж Образование Шоу-бизнес 9 мая Скорая помощь Выставки ГИБДД Отдых Политика Приговор Лошагину Дети ЧМ-2018 Волейбол Самолет Студенты Мотоциклы Истории 9 мая ЗАГС Новости дня Дело Пьянкова Интернет Грипп в Екатеринбурге Ошибки врачей Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Бизнес Семья Жизнь в городе

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru