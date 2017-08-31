«Трубу будем сносить»: президент «Автомобилиста» рассказал о строительстве арены на месте телебашни в Екатеринбурге

Работы начнутся в 2018 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Телебашню в центре Екатеринбурга снесут, в следующем году начнется строительство спортивной арены. Об этом рассказал президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

– Стоит бетонная труба уже 30 лет, а все называют телебашней. Не сильно украшает наш город. Принято решение о сносе. Совместно с губернатором, – сообщил Козицын.

В 2018 году планируется начать строительство арены на 12 тысяч зрителей. Работы начнутся после того, как застройщик получит экспертизу и разрешение на строительство.

Передачу телебашни УГМК согласовали в июле. Объект и земля под ним войдут в уставный капитал создаваемого акционерного общества "Ледовая арена". Холдинг "УГМК" предложил построить на этом месте многофункциональную ледовую арену хоккейного клуба "Автомобилист".

Строительство телебашни началось в 1983 году. С 1991-го находится в заброшенном состоянии.

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