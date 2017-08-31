Лето вернется в Екатеринбург: прогноз погоды на выходные

Воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В субботу, 2 сентября, в Екатеринбурге будет жарко и сухо: днем температура воздуха поднимется до плюс 25-27 градусов. Осадков не будет, ожидается небольшая облачность. Ветер юго-западный, силой до 9 метров в секунду.

Воскресенье, 3 сентября. Будет по-прежнему тепло: до плюс 25 градусов днем (ночью температура воздуха опустится до плюс 15 градусов). Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-западный, усилится до 11 метров в секунду.

Напомним, до 2 сентября в Свердловской области действует предупреждение о высокой пожарной опасности.

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