Не платил алименты два года: свердловчанин отдал дочке полдома, испугавшись ареста

Вторая половина принадлежит матери ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Житель Свердловской области подарил 13-летней дочери половину своего дома на 1 сентября. Мужчина два года не платил алименты.

На требования судебных приставов погасить долг по алиментам перед дочерью мужчина отвечал, что у него уже другая семья. Выплаты отец все же делал, но не регулярно. Заставить алиментщика платить деньги на содержание дочери не помог даже запрет на выезд за границу.

Мужчина испугался лишь административного ареста и обязательных работ, которые грозили ему в случае увеличения долга по алиментам. 31 августа должник предоставил документы о передаче половины своего дома матери ребенка как законному представителю и расписку о том, что стоимость части дома покрывает долг по алиментам и все будущие платежи до сентября 2019 года.

Вторая часть дома принадлежит бывшей супруге, отметили в УФССП по Свердловской области.

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