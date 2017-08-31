Свердловский хладокомбинат хотят обанкротить за долг в 2 миллиона рублей

Предприятие работает 76 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Налоговая служба планирует обанкротить Каменск-Уральский хлебокомбинат за долг в 2,3 миллиона рублей.

Предприятие работает уже 76 лет и на сегодняшний день производит хлеб, квас, булочки, а также кондитерские изделия.

– На территории хлебозавода № 1 расположен бараночный и кондитерский цех, хлебозавод № 2 – это хлебный цех. ОАО "Каменск-Уральский хлебокомбинат" производит 11 наименований хлебов, 30 наименований хлебобулочных изделий, более 30 наименований тортов, а также сухарно-бараночные изделия, квас, пирожные, рулеты и кексы, – говорится на официальном портале Каменска-Уральского.

На самом хлебокомбинате заявили, что долг в 2 миллиона рублей для них "несущественный".

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