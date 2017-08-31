Туман задержал в аэропорту Екатеринбурга десятки рейсов

Работа Кольцово была парализована.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В Кольцово утром 1 сентября задерживаются десятки рейсов в обе стороны. Причина – густой туман.

По данным онлайн-табло Кольцово, на девять часов утра 1 сентября по причине неблагоприятных метеоусловий задерживается совмещенный рейс из Москвы, который должен был прилететь в уральскую столицу в пять утра.

Ранним утром из-за тумана с задержкой вылетели рейсы в Анталью, Москву, Липецк, Санкт-Петербург, Ижевск. По-прежнему задерживаются рейсы из Екатеринбурга в Сочи, Душанбе, Анапу, Москву, Симферополь, Калининград, Анталью. Самолеты, следовавшие в Екатеринбург, направляли в аэропорты Уфы и Перми.