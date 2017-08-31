В аэропорту Екатеринбурга задержали 50 килограммов контрабандного янтаря стоимостью 6 миллионов рублей

Трое иностранцев пытались вылететь с грузом в Харбин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В Кольцово сотрудники таможни задержали трех иностранцев с 50 килограммами янтаря.

Трое граждан Китая собирались вылететь в Харбин. В международном терминале Кольцово они проследовали по зеленому коридору, дав понять таможенникам, что не имеют при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию.

– Однако в ходе досмотра ручной клади и багажа таможенники обнаружили свертки с необработанным янтарем. Данный камень включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещен к вывозу с территории РФ, – сообщили в Уральской оперативной таможне.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", санкция по которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет и штрафа до миллиона рублей.

По предварительным данным, стоимость янтаря превышает шесть миллионов рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!