В Екатеринбурге коммунальщики вынудили 88-летнего ветерана оплатить несуществующий долг

Эти деньги он откладывал на похороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Жители многоквартирного дома № 14 по улице Победы на Уралмаше пострадали от войны двух управляющих компаний.

По информации Ura.ru, горожане получили двойные квитанции с огромными суммами и угрозами. В случае непогашения долга им обещают отключить электричество и воду.

Все началось в 2016 году, когда дом попал под управление УЖК ЖКО-Екатеринбург, после 10 лет управления ЗАО "Орджоникидзевская УЖК", у которой отобрали лицензию.

В итоге кто-то платил одной УК, кто-то – другой.

В начале лета дом снова был зачислен в реестр "Орджоникидзевской УЖК", которая решила выставить счета за услуги ЖКУ за весь период правления УЖК ЖКО-Екатеринбург.

Больше всех пострадал 88-летний ветеран труда – ему выставили счет на 79 тысяч. Пожилой мужчина испугался и погасил несуществующий долг деньгами, которые откладывал на похороны.

Жалобы жильцов уже переданы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьеяне Мерзляковой.

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