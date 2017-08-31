В Екатеринбурге коммунальщики вынудили 88-летнего ветерана оплатить несуществующий долг

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Жители многоквартирного дома № 14 по улице Победы на Уралмаше пострадали от войны двух управляющих компаний.
По информации Ura.ru, горожане получили двойные квитанции с огромными суммами и угрозами. В случае непогашения долга им обещают отключить электричество и воду.
Все началось в 2016 году, когда дом попал под управление УЖК ЖКО-Екатеринбург, после 10 лет управления ЗАО "Орджоникидзевская УЖК", у которой отобрали лицензию.
В итоге кто-то платил одной УК, кто-то – другой.
В начале лета дом снова был зачислен в реестр "Орджоникидзевской УЖК", которая решила выставить счета за услуги ЖКУ за весь период правления УЖК ЖКО-Екатеринбург.
Больше всех пострадал 88-летний ветеран труда – ему выставили счет на 79 тысяч. Пожилой мужчина испугался и погасил несуществующий долг деньгами, которые откладывал на похороны.
- Жалобы жильцов уже переданы в прокуратуру и уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьеяне Мерзляковой.
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