В Нижнем Тагиле сын прокурора попался с 400 граммами наркотиков

Вещество молодой человек планировал продать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В Нижнем Тагиле задержали сына прокурора. У молодого человека во время обыска нашли 400 граммов наркотического вещества, сообщает агентство "Между строк".

Полицейские задержали 24-летнего сына помощника прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры около трех часов дня в субботу, 30 сентября. При себе у парня нашли около 400 граммов синтетического наркотика, который, по предварительным данным, он планировал продать.

По информации источника агентства, сейчас решается вопрос об аресте молодого человека. Его отец Вячеслав Касьянов до 2011 года возглавлял прокуратуру Пригородного района Нижнего Тагила, затем работал в прокуратуре Тагилстроевского района.

В конце июля в Нижнем Тагиле изъяли семь тысяч доз наркотиков у трех местных жителей. Силовики задержали подозреваемых во время спецоперации.

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