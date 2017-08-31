В Свердловской области предупредили о смоге

В ближайшие дни ожидается жаркая и сухая погода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017
Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области.
По прогнозу синоптиков, погодные условия, располагающие к накоплению вредных веществ в воздухе, будут сохраняться с 20.00 1 сентября до 20.00 3 сентября. Объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
В выходные в Екатеринбурге и Свердловской области потеплеет до плюс 25-27 градусов, осадки будут несущественными. Напомним, в связи с жаркой погодой в регионе действует предупреждение о высокой пожарной опасности.
- Резкое похолодание наступит в понедельник: днем температура воздуха упадет до плюс 11-13 градусов, начнутся дожди.
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