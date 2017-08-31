В Свердловской области суд снял арест с земель барда Новикова, обвиняемого в мошенничестве

В 2015 году топ-менеджеры овощебазы № 4 Иван Обухов и Виктор Новиков пытались похитить 400 гектаров, принадлежащие компании шансонье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

Суд снял арест с земель директора екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет о землях, арестованных в рамках расследования уголовного дела руководителей овощебазы № 4 Ивана Обухова и Виктора Новикова и бывшего директора "Светояра" Ларисы Ассоновой. По версии следствия, в 2015 году Ассонова, Обухов и Виктор Новиков пытались обманным путем получить 400 гектаров земли в Сысертском районе. Земли принадлежали компании "Светояр", учредителем которого является Александр Новиков.

В материалах уголовного дела указано, что стоимость земель превышает 88 миллионов, однако бард утверждает, что сумма составляет более 300 миллионов. Суд арестовал участки в 2015 году как предмет "преступного посягательства".

В августе 2017 года компанию "Светояр" признали банкротом. Иск с требованием признать предприятие банкротом подала компания "Уктус", учредителем которой является Иван Обухов.

Напомним, Александр Новиков, Шилиманов и Ассонова являются фигурантами уголовного дела "Бухты Квинс". По версии следствия, обвиняемые присвоили 50 миллионов рублей, которые пайщики "Бухты Квинс" отдали на строительство жилого комплекса, работы на котором так и не были завершены.

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