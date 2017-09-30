Пассажиры сообщили о столкновении перронного автобуса и самолета в аэропорту Екатеринбурга

Инцидент произошел ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" сообщили о столкновении перронного автобуса со стоящим лайнером в Кольцово.

– Мы летели рейсом U6-263. Прилетели в Кольцово, сели в автобус, только тронулись и отъехали от самолета. Было темно, прошло, может, меньше минуты и удар был очень резкий. Сказали, что автобус задом разворачивался и мы столкнулись с самолетом, – передает слова очевидца ТАСС.

При этом, по словам пассажиров рейса Москва – Екатеринбург, водитель автобуса не стал объяснять, что произошло. Между тем удар был такой силы, что многие люди упали на пол, некоторые сильно ушиблись.

В Кольцово, однако, факт столкновения автобуса с самолетом не подтвердили. По версии пресс-службы, перронный автобус резко затормозил, из-за чего пассажиры могли подумать, что он столкнулся с самолетом. При этом в аэропорту не уточнили, что стало причиной резкого торможения автобуса.