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Студенты Горного университета стали победителями международного турнира Student Hockey Eurochallenge

Студенты Горного университета стали победителями международного турнира Student Hockey Eurochallenge
16+
Фото: rshl.ru
В финале екатеринбуржцы встретились с командой из Словакии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

Студенты Уральского государственного горного университета победили на первом международном студенческом турнире Student Hockey Eurochallenge, который прошел в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Студенческой хоккейной лиги.
 
В турнире участвовали команды студентоы из Московского авиационного института, Карлова Университета (Чехия, Прага) и Университета Матея Бела (Словакия, Банска Быстрица). В финале встретились хоккеисты УГГУ и студенты из Словакии, встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу свердловчан. Третье место досталось пражской команде. 
 
Организаторы турнира планируют сделать его ежегодным. В 2018 году Student Hockey Eurochallenge пройдет в Красноярске.
 
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Маша Шмурыгина, 01.10.2017, 15:03
Тэги: Спорт, Хоккей
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