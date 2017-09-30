Студенты Горного университета стали победителями международного турнира Student Hockey Eurochallenge

В финале екатеринбуржцы встретились с командой из Словакии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

Студенты Уральского государственного горного университета победили на первом международном студенческом турнире Student Hockey Eurochallenge, который прошел в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Студенческой хоккейной лиги.

В турнире участвовали команды студентоы из Московского авиационного института, Карлова Университета (Чехия, Прага) и Университета Матея Бела (Словакия, Банска Быстрица). В финале встретились хоккеисты УГГУ и студенты из Словакии, встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу свердловчан. Третье место досталось пражской команде.

Организаторы турнира планируют сделать его ежегодным. В 2018 году Student Hockey Eurochallenge пройдет в Красноярске.