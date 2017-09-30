Суд вынес приговор 20-летней свердловчанке, которая продавала несуществующую одежду

Девушка искала жертв в соцсети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Карпинске суд вынес приговор 20-летней жительнице Волчанска, которая обвинялась в интернет-мошенничестве.

С июня 2016 года по сентябрь 2017-го девушка размещала на своей странице в соцсети фото одежды, предлагая купить ее по низким ценам. Представляясь пользователям соцсети как "Оленька Одежкина", девушка принимала заказ, сообщала о необходимости оплатить его с помощью перевода денег на счет, а затем исчезала. Клиент свой товар не получал.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд признал "Оленьку Одежкину" виновной и приговорил к ограничению свободы на 1 год и 4 месяца.