В 2017 году из-за ремонта дорог в Свердловской области произошло 35 аварий

Погибли два человека, еще 15 пострадали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

За девять месяцев 2017 года из-за дорожных работ на свердловских дорогах произошло 35 ДТП, сообщили в областном управлении ГИБДД.

В результате этих аварий погибли два человека, еще 15 получили различные травмы. При этом в двух случаях сопутствующим фактором стало отсутствие технических средств для организации движения транспорта в районе ремонта. В автоинспекции отмечают, что за тот же период прошлого года по причине дорожного ремонта произошло больше аварий, однако точная цифра не называется.

Среди основных нарушений, которые ГИБДД регистрирует в местах дорожного ремонта, отмечаются неправильное применение дорожных знаков или их отсутствие, минимальное освещение зон ремонта красными фонарями, несвоевременное нанесение разметки, несогласованность схем движения транспорта и другие.