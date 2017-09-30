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В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали многоквартирный дом

В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали многоквартирный дом
16+
Фото: Олег Галимов/Наша Газета
Силовики проверяли здание всю ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге в ночь на 1 октября эвакуировали многоквартирный дом № 6 на улице Донбасской. Причиной экстренных мер стал звонок о бомбе, сообщает Ura.ru.
 
Неизвестные позвонили в хостел, который расположен в это же здании, и сообщили о минировании. Прибывшие полицейские и пожарные эвакуировали хостел и жильцов многоквартирника. Вернуться домой людям удалось лишь к утру, когда взрывотехники проверили здание и убедились, что взрывоопасных предметов в нем нет. 
 
Екатеринбург подвергся атаке лжеминеров в пятницу, 29 сентября. В этот день силовики эвакуировали около сотни зданий: торговые центры, школы, детсады, вузы, банки, суды, администрация города, здание правительства, резиденция губернатора, колледжи, фитнес-центры, кафе, отели и другие. В городе проверяли также общественный транспорт. Массовая эвакуация началась в полдень и шла до глубокой ночи. 
  • Полиция возбудила три уголовных дела. Власти города призывали людей не паниковать, уверяя, что в Екатеринбурге достаточно ресурсов, чтобы обеспечить безопасность граждан. Между тем пользователи соцсетей сообщали, что некоторые объекты стоят оцепленными часами, так как не хватает сотрудников, чтобы проверить их.
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Маша Шмурыгина, 01.10.2017, 11:00
Тэги: Происшествия
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