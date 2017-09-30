В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали многоквартирный дом

Силовики проверяли здание всю ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге в ночь на 1 октября эвакуировали многоквартирный дом № 6 на улице Донбасской. Причиной экстренных мер стал звонок о бомбе, сообщает Ura.ru.

Неизвестные позвонили в хостел, который расположен в это же здании, и сообщили о минировании. Прибывшие полицейские и пожарные эвакуировали хостел и жильцов многоквартирника. Вернуться домой людям удалось лишь к утру, когда взрывотехники проверили здание и убедились, что взрывоопасных предметов в нем нет.