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В Екатеринбурге в первый день октября выпал снег

В Екатеринбурге в первый день октября выпал снег
16+
Фото: "Типичный Екатеринбург", vk.com
Он прошел почти во всех районах города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге октябрь начался со снегопада. Пользователи соцсетей делятся фотографиями первого в уральской столице снега. 
 
 
Снегопад прошел ночью почти во всех районах города. Горожане сетуют, что не успели сменить резину на автомобилях, и на то, что в некоторых домах до сих пор нет отопления. Впрочем, многие обрадовались первому снегу. 
 
 
 
Между тем синоптики обещают Екатеринбургу снег с мокрым дождем 1 и 3 октября, 2 числа осадков не ожидается. Температура воздуха при этом опустится до -3 ночью, днем столбик термометра поднимется до +3...+6 градусов.
 
 
В Свердловской области будет холоднее: в некоторых районах прогнозируется похолодаение до -10 градусов, днем – от нуля до +5. В ближайшие три дня на территории региона ожидаются дожди с мокрым снегом.
 
 

 

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Маша Шмурыгина, 01.10.2017, 12:33
Тэги: Фото, Погода
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