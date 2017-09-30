В Екатеринбурге в первый день октября выпал снег

Он прошел почти во всех районах города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге октябрь начался со снегопада. Пользователи соцсетей делятся фотографиями первого в уральской столице снега.

Снегопад прошел ночью почти во всех районах города. Горожане сетуют, что не успели сменить резину на автомобилях, и на то, что в некоторых домах до сих пор нет отопления. Впрочем, многие обрадовались первому снегу.

Между тем синоптики обещают Екатеринбургу снег с мокрым дождем 1 и 3 октября, 2 числа осадков не ожидается. Температура воздуха при этом опустится до -3 ночью, днем столбик термометра поднимется до +3...+6 градусов.

В Свердловской области будет холоднее: в некоторых районах прогнозируется похолодаение до -10 градусов, днем – от нуля до +5. В ближайшие три дня на территории региона ожидаются дожди с мокрым снегом.