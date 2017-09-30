В Нижнем Тагиле эвакуировали железнодорожный вокзал

Пассажиров и персонал вывели на улицу из-за подозрительного предмета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017
В Нижнем Тагиле 30 сентября эвакуировали посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала, сообщает портал Tagilcity.
Силовики прибыли на вокзал после сообщения о подозрительном предмете, обнаруженном в здании вокзала. Людей вывели на улицу, после чего взрывотехники обследовали объект и пришли к выводу, что опасности от не представляет. На расписание поездов инцидент не повлиял.
Напомним, 29 сентября Екатеринбург подвергся атаке лжеминеров. В этот день силовики эвакуировали около сотни зданий: торговые центры, школы, детсады, вузы, банки, суды, администрация города, здание правительства, резиденция губернатора, колледжи, фитнес-центры, кафе, отели и другие. Возбуждены три уголовных дела.
- В ночь на 1 октября в Екатеринбурге из-за звонка о бомбе эвакуировали многоквартирный дом и хостел.