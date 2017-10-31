Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег

Они задолжали 250 тысяч рублей за аренду здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказался единственный в городе центр ЛГБТ-сообщества, который официально появился всего полгода назад. Как рассказали его руководители, причина банальная – нехватка денег на оплату помещения на улице Тургенева.

– Аренда составляет 21 575 рублей в месяц, а значит – нам нужно собрать 258 900 рублей, чтобы оплатить аренду на год. Простая арифметика: в группе Ресурсного центра почти 1300 человек, и есть, если каждый и каждая скинется по 200 рублей, мы сможем набрать нужную сумму, – говорится в сообщении на официальной страничке сообщества "ВКонтакте".

Как отметила координатор Ресурсного центра для ЛГБТ Алла Чикинда, на данный момент собрана совсем небольшая сумма – около 6 тысяч рублей.

– Мне будет очень жаль закрываться, но я продолжаю верить в людей. В то, что те, кто к нам ходит, решаться поддержать нас. И в то, что те, кому лично наш центр не нужен, поймут его важность и тоже поддержат, – добавила она.

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