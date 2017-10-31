Наверх
Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и "грубым нарушением прав подозреваемых"
12:26, сегодня
5 ноября в Екатеринбурге определится победитель "народного" чемпионата по World of Tanks
12:33, сегодня
В Турции предложили отменить систему "Все включено" для туристов
12:17, сегодня
Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать
12:17, сегодня
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
В Екатеринбурге завершили подготовку объектов к ЧМ-2018
11:29, сегодня
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
11:27, сегодня
Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
11:02, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
10:44, сегодня
Баскетбольный "Урал" вырвал победу в Москве на последних секундах матча
10:25, сегодня
Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
09:41, сегодня2
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей
09:20, сегодня3
Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге бой с Кристианом Хаммером
09:00, сегодня
В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа
08:40, сегодня
Двор и дом, в которых хочется жить
Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
08:30, сегодня
Тест: "Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин"?
21:15, 31.10.20171
Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте
21:05, 31.10.2017
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
Сколько стоит отдых на море в ноябре: рейтинг стран с минимальными ценами
20:30, 31.10.20172
В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды
19:47, 31.10.2017
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода
19:31, 31.10.2017
Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным
19:08, 31.10.2017
В Свердловской области назначено шесть министров
19:05, 31.10.2017
Мэрия Екатеринбурга выпустила всего 12 пылесосов на борьбу с грязью
18:47, 31.10.20171
Корреспондент НАШЕЙ побывал за решеткой, чтобы узнать, как живут заключенные екатеринбургского СИЗО-1
18:23, 31.10.20171
В Екатеринбурге самый грязный воздух оказался на перекрестках 8 Марта – Малышева и Челюскинцев – Космонавтов
18:18, 31.10.20171
С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей
18:16, 31.10.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
17:00, 31.10.2017
В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр
16:20, 31.10.2017
Анфиса Чехова планирует участвовать в выборах президента РФ
15:59, 31.10.20171
Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу
15:59, 31.10.2017
Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания "Айс-Проект 2000" из Первоуральска
15:45, 31.10.2017
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
15:30, 31.10.2017
В кинотеатре Лесного со зрителей брали дополнительную плату за сеанс
15:10, 31.10.2017
Юная екатеринбурженка Диана Адигезалова стала одной из победительниц шоу "Дети на льду. Звезды"
14:36, 31.10.2017
Правительство Свердловской области утвердило дефицитный бюджет на 2018 год
14:25, 31.10.2017
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
14:16, 31.10.2017
В Екатеринбурге поймали 16-летнюю скрипачку, которая подрабатывала наркокурьером
13:52, 31.10.2017
Житель Екатеринбурга написал заявление на проститутку, которая отказалась от орального секса
13:09, 31.10.2017
Свердловчанин ударил полицейского и сел на 8 лет
12:56, 31.10.2017
Запуск трамвайного движения по Татищева снова отложили
12:55, 31.10.2017
NASA опубликовало аудиозаписи жутких звуков из космоса
12:44, 31.10.2017
Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца года
12:28, 31.10.20171
Уральцев научат общаться с коллекторами: в Екатеринбурге началась неделя финансовой грамотности
12:20, 31.10.2017
В ноябре в Екатеринбурге будут тестировать новый вид транспорта – электробус
12:02, 31.10.2017
Житель Ивделя расстрелял знакомого из ружья, а потом добил ножом
11:59, 31.10.2017
Свердловчанка пойдет под суд за регистрацию у себя дома 40 гастарбайтеров
11:33, 31.10.2017
"За окном "Сайлент Хилл": горожане делятся фотографиями густого тумана в Екатеринбурге
11:19, 31.10.2017
Хоккеисты "Лады" попали в больницу в день матча с "Автомобилистом"
10:59, 31.10.2017
Правительство России уточнило, как нужно проезжать перекрестки с круговым движением
10:55, 31.10.2017
"Отлично подойдет под ресторан": бывший туалет рядом с резиденцией Куйвашева продается за 12 млн рублей
10:32, 31.10.20172
Более 12 миллионов работающих россиян живут за чертой бедности
10:19, 31.10.20173
В Екатеринбурге оцепили жилой дом
09:51, 31.10.2017

Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег

Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Они задолжали 250 тысяч рублей за аренду здания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге под угрозой закрытия оказался единственный в городе центр ЛГБТ-сообщества, который официально появился всего полгода назад. Как рассказали его руководители, причина банальная – нехватка денег на оплату помещения на улице Тургенева.

– Аренда составляет 21 575 рублей в месяц, а значит – нам нужно собрать 258 900 рублей, чтобы оплатить аренду на год. Простая арифметика: в группе Ресурсного центра почти 1300 человек, и есть, если каждый и каждая скинется по 200 рублей, мы сможем набрать нужную сумму, – говорится в сообщении на официальной страничке сообщества "ВКонтакте".

Как отметила координатор Ресурсного центра для ЛГБТ Алла Чикинда, на данный момент собрана совсем небольшая сумма – около 6 тысяч рублей.

– Мне будет очень жаль закрываться, но я продолжаю верить в людей. В то, что те, кто к нам ходит, решаться поддержать нас. И в то, что те, кому лично наш центр не нужен, поймут его важность и тоже поддержат, – добавила она.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 01.11.2017, 11:02
Тэги: Здоровье
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Позитив Хэллоуин-2015 Знаменитости ЧМ-2018 Развлечения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Женщины Биатлон Опрос Голодовка в колонии Религия Взятки Недвижимость Свердловской области Храм святой Екатерины Отдых ВУЗ Расписание Дороги Ельцин-центр Авто ДТП Криминал История Екатеринбурга Животные ГИБДД Военный репортаж Отношения Интернет ИГИЛ Снос монастыря на Качканаре Скорая помощь Розыск Истории 9 мая В Екатеринбурге -40 градусов Дорожные воины Катастрофа Искусство Производство Еда Растения Бэби-боксы Мировые новости Обрушение крыши на Калинина Волейбол Хоккей Интервью Крушение самолета под Ростовом Кто заработал История успеха Происшествия Дело Пьянкова Новый год Скандалы Культура Видео Горячее Кризис и санкции Конкурсы Гололед Семья Экономика Мотоциклы ЗАГС Пусть говорят Новости России Жизнь в городе СМИ Убийство Ирины Вахрушевой Слухи Медицина ЖКХ Личное Дом-2 Путин Транспорт Статистика Секс Мужчины Рейтинг Мистика МЧС Корь Школа Ошибки врачей Строительство Спорт Туризм Приостановка полетов в Египет Бизнес Баскетбол Музыка Суд Лайфхак Смерть Фото Самолет Политика Экономия Ловец покемонов Мода Эксклюзив Взрыв Екатеринбуржцы в разных странах Погода Финансы Общественный транспорт Репортаж ЖКХ Свердловской области Студенты Дети Приговор Лошагину Выставки Мультимедиа Необычное Тест Скандал с Новиковым Парковки Новости Грипп Недвижимость Коллекторы Деньги Горящие авто Рецензия Красота Самолет Минобороны упал в Якутии Сибирская язва Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Расстрел на Депутатской Новости дня Доска позора Расстрел Психология Убийство в Рахмангулово Футбол В Египте разбился самолет с российскими туристами Высокие технологии Образование 9 мая Грипп в Екатеринбурге Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Пожар Афиша Отключение света Уралмаш, Эльмаш Транспортная реформа Война ритуальных агентств Шоу-бизнес Ту 154 Здоровье

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru