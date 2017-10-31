Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга

16+ Фото: Facebook Андрея Альшевских

Также он упрекнул сити-менеджера Александра Якоба в "бардаке". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017 Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбура и упрекнул сити-менеджера Александра Якоба в "бардаке". Об этом депутат написал в своем Facebook. Ответ депутата Гордумы Сергея Тушина, который усомнился в компетентности самого Альшевских, не заставил себя долго ждать. Напомним, в сентябре 2018 года в Екатеринбурге пройдут выборы главы города и городской думы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 01.11.2017, 12:42

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 01.11.2017, 12:42Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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