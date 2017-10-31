Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга

Также он упрекнул сити-менеджера Александра Якоба в "бардаке".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбура и упрекнул сити-менеджера Александра Якоба в "бардаке".
Об этом депутат написал в своем Facebook.
Ответ депутата Гордумы Сергея Тушина, который усомнился в компетентности самого Альшевских, не заставил себя долго ждать.
- Напомним, в сентябре 2018 года в Екатеринбурге пройдут выборы главы города и городской думы.
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