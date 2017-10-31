Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка

Автомобилисты вновь останутся без парковки на площади 1905 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В ближайшие выходные в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости уральской столицы смогут закупится на зиму овощами и продовольственными товарами.

– Специалисты центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга сообщают, что заявки на участие уже подали более 95 предприятий и компаний со всего Уральского региона, – сообщили в мэрии.

При этом автомобилисты в очередной раз останутся на два дня без парковки в центре города: площадь будет закрыта с 19.00 3 ноября до 18.00 5 ноября. Автолюбителей просят парковаться на соседних улицах.

Бесплатным станет и подземный паркинг ТЦ "Пассаж".

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, 01.11.2017, 09:41

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 01.11.2017, 09:41Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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