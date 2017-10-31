Екатеринбург посетит президент Чехии Милош Земан

Ему присвоят звание доктора УрФУ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В четверг, 23 ноября, в Екатеринбург приедет президент Чехии Милош Земан. Как сообщает Znak.com, 24 ноября он откроет бизнес-форум вместе с главой Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым и чешскими представителями.

Также запланированы его встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. А ректор УрФУ Виктор Кокшаров вручит Земану мантию почетного доктора вуза.

Обсуждается и визит главы Чехии на одно из промышленных предприятий Свердловской области: "ГРС-Урал" на производство станков или на площадку аэропорта "Уктус", где собирают самолеты Л-410.