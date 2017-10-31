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Лидер «Уральских Пельменей» Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты

Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
16+
Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Знаменитый актер и телеведущий посетил СИЗО-5.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

Капитан "Уральских пельменей" Андрей Рожков посетил в Екатеринбурге СИЗО-5, в котором содержатся женщины заключенные. Известный актер и телеведущий поздравил с профессиональным праздником сотрудников изолятора.

После Рожков осмотрел помещения отряда хозяйственного обеспечения, в котором отбывают наказание осужденные женщины.

Также звезда КВН забрал из СИЗО подготовленные там игрушки, которые своими руками сшили заключенные. Их передадут детям с ограниченными возможностями.

Кроме того, Рожков попросил девушек писать и присылать для его программ интересные сюжеты.

– В завершении встречи всем 18 осужденным Андрей Рожков оставил автографы на память. Потом была экскурсия в помещение, где содержаться следственно-арестованные – их в изоляторе до 150 человек, – рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

  • Завершилось посещение СИЗО чаепитием с пирогами, которые испекли осужденные.
  • Домой артист увез картину, которую ему подарил начальник изолятора.

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Олег Галимов, 01.11.2017, 08:30
Тэги: Новости
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