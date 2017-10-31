На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей

До 2022 года обещают отремонтировать половину дворов и общественно значимых территорий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

Правительство Свердловской области утвердило на своем заседании реализацию в ближайщие пять лет государственной программы "Формирование современной городской среды". Согласно планам, в регионе планируют благоустроить почти половину дворов и общественно значимых территорий.

По сообщению департамента информационной политики, на это выделят 7,5 миллиардов рублей.

– Мероприятия будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных домов, что позволит проводить модернизацию городской среды не только комплексно, но и более эффективно, – заявил замминистра областного ЖКХ Андрей Кислицын.

Отмечается, что данный проект по благоустройству области был сформирован по поручению Владимира Путина.

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