«Нам не платят с июня»: Свердловские адвокаты рассказали, почему решили бойкотировать суды

Ситуацией уже начали пользоваться подсудимые по уголовным делам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Свердловской области продолжает набирать обороты скандал, грозящий настоящим коллапсом в судебном делопроизводстве региона.

Напомним, адвокатское сообщество отказалось предоставлять защитников по назначению. Согласно 50 и 51 статьям Уголовно-процессуального Кодекса РФ (УПК), в случае, если подсудимый не способен оплатить услуги адвоката, который будет представлять его интересы в суде, то за него это обязано сделать государство. Однако, из-за многомиллионных долгов перед юристами Свердловская областная коллегия адвокатов (СОКА) с 1 ноября приняла решение перестать предоставлять защитников по назначению.

Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев эмоционально отреагировал на такое решение адвокатского сообщества. Позицию СОКА он назвал "грубым нарушением прав подсудимых" и обвинил коллегию в "противодействии осуществлению правосудия".

Массовые задолженности начались в июне

Заместитель председателя Свердловской коллегии адвокатов Игорь Федоров в разговоре с НАШЕЙ разъяснил позицию юристов.

По его словам, отдельные долги перед уральскими адвокатами начали копиться еще с февраля этого года, а массовые невыплаты пошли с июня. Сейчас суммарная задолженность регионального ГУ МВД и судебного департамента Свердловской области перед уральскими юристами составляет более 22 миллионов рублей. Причем, по словам Федорова, это лишь приблизительные подсчеты, а реальная сумма на 30% больше.

По мнению зампреда СОКА, проблема появилась из-за изменения схемы расчетов государства с адвокатурой. Раньше деньги на оплату услуг адвокатов поступали в МВД и судебный департамент отдельной строкой. Сейчас, по словам Федорова, эти средства "смешиваются" с другими расходами ведомств, такими как оплата больничных, переработок, или отпусков по беременности и уходу за ребенком.

– МВД закрывает первоочередные дыры, естественно, не связанные с адвокатурой, а потом заявляет, что у них кончились лимиты. К сожалению, мы не могли и не можем это проверить. Мы даже обращались в счетную палату России, но они не смогли нам помочь, – отметил юрист.

Не называйте забастовкой

Зампред СОКА отметил, что называть их позицию "забастовкой" – неверно. Правильнее, по его мнению, будет использовать термин "приостановление участия в уголовном судопроизводстве".

– Адвокат не имеет право отказаться от принятой защиты, а вот по делам, где адвокат еще не вступил в процесс, он может не участвовать. Речь идет о тех адвокатах, перед которыми имеются долги, сейчас их 1200, – отметил Федоров.

Ситуацией воспользовались подсудимые

Новость о решении уральских адвокатов быстро дошла и до подсудимых по уголовным делам. Зная о сложившейся ситуации, обвиняемые просят предоставить им защитника за счет государства, понимая, что найти его будет непросто.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Управлении судебного департамента Свердловской области.

Сегодня утром ведомство провело экстренное совещание через конференц-связь с руководством в Москве. После чего полная сумма задолженности была переведена на счет департамента.

– Не позднее 3 ноября вся сумма задолженности будет полностью погашена, – рассказала НАШЕЙ пресс-секретарь ведомства Ирина Самигулина.

В ближайшее время обещали рассчитаться с юристами и в областном ГУ МВД.

– Мы ждем. Потому что сейчас мы будем верить только делам! – отметил Федоров.

По словам заместителя председателя Свердловской коллегии адвокатов никаких гарантийных писем от задолжавших ведомств в их адрес не поступало.

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