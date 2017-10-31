Наверх
Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга снял в Сочи клип на песню грузинской группы Mgzavrebi
13:46, сегодня
ФАС: цены на лекарства в России вырастут на 30 %
13:20, сегодня1
Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
13:02, сегодня1
"Автомобилист" подписал контракт с канадцем, сыгравшим более 500 матчей в НХЛ
12:59, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга
12:42, сегодня2
5 ноября в Екатеринбурге определится победитель "народного" чемпионата по World of Tanks
12:33, сегодня1
Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и "грубым нарушением прав подозреваемых"
12:26, сегодня
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
В Турции предложили отменить систему "Все включено" для туристов
12:17, сегодня
Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать
12:17, сегодня
В Екатеринбурге завершили подготовку объектов к ЧМ-2018
11:29, сегодня
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
11:27, сегодня
Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
11:02, сегодня
В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
10:44, сегодня
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
Баскетбольный "Урал" вырвал победу в Москве на последних секундах матча
10:25, сегодня
Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
09:41, сегодня2
На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей
09:20, сегодня3
Двор и дом, в которых хочется жить
Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге бой с Кристианом Хаммером
09:00, сегодня
В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа
08:40, сегодня
Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
08:30, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
Тест: "Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин"?
21:15, 31.10.20171
Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте
21:05, 31.10.2017
Сколько стоит отдых на море в ноябре: рейтинг стран с минимальными ценами
20:30, 31.10.20172
В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды
19:47, 31.10.2017
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода
19:31, 31.10.2017
Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным
19:08, 31.10.2017
В Свердловской области назначено шесть министров
19:05, 31.10.2017
Мэрия Екатеринбурга выпустила всего 12 пылесосов на борьбу с грязью
18:47, 31.10.20171
Корреспондент НАШЕЙ побывал за решеткой, чтобы узнать, как живут заключенные екатеринбургского СИЗО-1
18:23, 31.10.20172
В Екатеринбурге самый грязный воздух оказался на перекрестках 8 Марта – Малышева и Челюскинцев – Космонавтов
18:18, 31.10.20171
С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей
18:16, 31.10.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
17:00, 31.10.2017
В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр
16:20, 31.10.2017
Анфиса Чехова планирует участвовать в выборах президента РФ
15:59, 31.10.20171
Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу
15:59, 31.10.2017
Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания "Айс-Проект 2000" из Первоуральска
15:45, 31.10.2017
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
15:30, 31.10.2017
В кинотеатре Лесного со зрителей брали дополнительную плату за сеанс
15:10, 31.10.2017
Юная екатеринбурженка Диана Адигезалова стала одной из победительниц шоу "Дети на льду. Звезды"
14:36, 31.10.2017
Правительство Свердловской области утвердило дефицитный бюджет на 2018 год
14:25, 31.10.2017
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
14:16, 31.10.2017
В Екатеринбурге поймали 16-летнюю скрипачку, которая подрабатывала наркокурьером
13:52, 31.10.2017
Житель Екатеринбурга написал заявление на проститутку, которая отказалась от орального секса
13:09, 31.10.2017
Свердловчанин ударил полицейского и сел на 8 лет
12:56, 31.10.2017
Запуск трамвайного движения по Татищева снова отложили
12:55, 31.10.2017
NASA опубликовало аудиозаписи жутких звуков из космоса
12:44, 31.10.2017
Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга будут тестировать до конца года
12:28, 31.10.20171
Уральцев научат общаться с коллекторами: в Екатеринбурге началась неделя финансовой грамотности
12:20, 31.10.2017
В ноябре в Екатеринбурге будут тестировать новый вид транспорта – электробус
12:02, 31.10.2017
Житель Ивделя расстрелял знакомого из ружья, а потом добил ножом
11:59, 31.10.2017
Свердловчанка пойдет под суд за регистрацию у себя дома 40 гастарбайтеров
11:33, 31.10.2017
"За окном "Сайлент Хилл": горожане делятся фотографиями густого тумана в Екатеринбурге
11:19, 31.10.2017

Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного

Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
У Станислава Головко констатировали обширные травмы головы и переломы 9 ребер. Задержанные уверяли, что эти травмы он нанес себе сам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В среду, 1 ноября, в Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты полицейских из Нижнего Тагила, обвиняемых в избиении задержанного. После трех дней пребывания в отделении полиции Станислав Головко умер в реанимации от многочисленных травм.

Адвокаты обвиняемых Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова в обслсуде пытались оспорить меру пресечения для своих подзащитных (сейчас трое фигурантов находятся под стражей). Однако Свердловский областной суд отказался отпускать двух предполагаемых виновников в смерти 42-летнего Станислава Головко под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе облсуда.

В отношении Егора Елунина заседание по ходатайству адвоката перенесено на завтра.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 01.11.2017, 13:02
Тэги: Криминал, Суд, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Amel Scha01 ноября 2017, 13:12
Заработок от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http://blagodelo.info
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Строительство Храм святой Екатерины Транспортная реформа Высокие технологии ЧМ-2018 Отдых Самолет Спорт Война ритуальных агентств Горячее СМИ Дело Пьянкова Футбол Рецензия ГИБДД Сибирская язва Образование Убийство в Рахмангулово Бизнес Афиша Ошибки врачей Транспорт Скорая помощь Снос монастыря на Качканаре Кризис и санкции Погода Бэби-боксы Обрушение крыши на Калинина Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Катастрофа История успеха Ловец покемонов Жизнь в городе Необычное Военный репортаж ЗАГС Рейтинг Расписание Корь Горящие авто Ту 154 Лайфхак Репортаж Искусство Шоу-бизнес Опрос В Египте разбился самолет с российскими туристами Грипп Путин 9 мая Интервью Новый год Суд Фото Студенты Приостановка полетов в Египет Школа Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Новости Мистика Самолет Минобороны упал в Якутии Коллекторы Гололед МЧС В Екатеринбурге -40 градусов ИГИЛ Приговор Лошагину Статистика Семья Туризм Расстрел на Депутатской ВУЗ Грипп в Екатеринбурге Скандал с Новиковым Убийство Ирины Вахрушевой Голодовка в колонии Криминал Деньги Розыск Животные Психология Мировые новости Волейбол Взрыв Парковки Ельцин-центр Секс Взятки Медицина Мотоциклы Недвижимость Религия Культура Хоккей Развлечения Личное Хэллоуин-2015 Дорожные воины Дети Эксклюзив Производство Мода Недвижимость Свердловской области Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мультимедиа Еда Новости дня Баскетбол Расстрел Пожар Позитив Интернет Биатлон Выставки Финансы Конкурсы История Екатеринбурга Красота ЖКХ Здоровье Политика Скандалы Общественный транспорт Пусть говорят Женщины Тест Экономика Доска позора Музыка Дороги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Истории 9 мая Дом-2 Слухи Смерть Новости России ЖКХ Свердловской области Авто Крушение самолета под Ростовом Кто заработал Растения Видео Екатеринбуржцы в разных странах Происшествия Мужчины ДТП Отношения Знаменитости Экономия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru