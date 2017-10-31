Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного

У Станислава Головко констатировали обширные травмы головы и переломы 9 ребер. Задержанные уверяли, что эти травмы он нанес себе сам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В среду, 1 ноября, в Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты полицейских из Нижнего Тагила, обвиняемых в избиении задержанного. После трех дней пребывания в отделении полиции Станислав Головко умер в реанимации от многочисленных травм.

Адвокаты обвиняемых Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова в обслсуде пытались оспорить меру пресечения для своих подзащитных (сейчас трое фигурантов находятся под стражей). Однако Свердловский областной суд отказался отпускать двух предполагаемых виновников в смерти 42-летнего Станислава Головко под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе облсуда.

В отношении Егора Елунина заседание по ходатайству адвоката перенесено на завтра.

НАША пообщалась с сестрой погибшего Станислава Головко. Женщина рассказала об угрозах в свой адрес и почему для нее важно, чтобы виновные в смерти ее брата понесли наказание.

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