Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать

Арбитражный суд отклонил иск к УрФЮИ. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017 Арбитражный суд Свердловской области отказал Рособрнадзору в отзыве лицензии на образовательную деятельность у Уральского финансово-юридического института, задние которого располагается в центре Екатеринбурга. Как пишет Znak.com, УрФЮИ сохранил лицензию, но сейчас вуз не имеет права преподавать. Ректор вуза Владислав Назаров заявил, что обучение удастся возобновить только в следующем учебном году. Напомним, что летом 2016 года частный вуз дважды лишали лицензии и запрещали набирать новых студентов.

Тогда Рособрнадзор заявил об отсутствии в УрФЮИ трех рабочих программ по направлениям финансы, иностранный язык и физическая культура. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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