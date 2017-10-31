Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать

Арбитражный суд отклонил иск к УрФЮИ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
Арбитражный суд Свердловской области отказал Рособрнадзору в отзыве лицензии на образовательную деятельность у Уральского финансово-юридического института, задние которого располагается в центре Екатеринбурга.
Как пишет Znak.com, УрФЮИ сохранил лицензию, но сейчас вуз не имеет права преподавать. Ректор вуза Владислав Назаров заявил, что обучение удастся возобновить только в следующем учебном году.
- Напомним, что летом 2016 года частный вуз дважды лишали лицензии и запрещали набирать новых студентов.
- Тогда Рособрнадзор заявил об отсутствии в УрФЮИ трех рабочих программ по направлениям финансы, иностранный язык и физическая культура.
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